الجرذان تغزو قرى ساحلية في أستراليا

غزت جرذان قرى ساحلية في شمال أستراليا خلال الأيام الأخيرة، ما يرغم السكان صباح كل يوم على تنظيف الشاطئ من كميات كبيرة من القوارض النافقة.

واقتربت هذه الجرذان ذات الوبر الطويل تدريجيًا من الساحل، بعدما شهد الداخل الأسترالي موسم أمطار استثنائيا، حيث اجتازت مئات الكيلومترات بحثًا عن مصادر غذاء جديدة.

ووصلت الثديات الصغيرة إلى كارومبا ونورمانتون في ولاية كوينزلاند، وبدأت تهاجم حيوانات أليفة وتتسلق القوارب وتمزّق الأسلاك الكهربائية للسيارات.

وتغزو الجرذان أيضًا قرية كارومبا المجاورة، وهي منطقة تشتهر في أستراليا بصيد سمك الباراموندي.

وقالت جيما بروبرت، صاحبة قارب صيد، إن الأمواج تحمل أكواما من القوارض النافقة إلى الشاطئ يوميًا.

وفي المناطق الداخلية الأسترالية، غالبًا ما تكون الأمطار الغزيرة التي ينجم عنها نمو سريع في المحاصيل بعد سنوات من الجفاف، مصحوبة بارتفاع كبير في أعداد حيوانات ضارة كالجراد والجرذان والفئران.