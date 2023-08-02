الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار إثر قرار "فيتش"

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:22 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، الذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.