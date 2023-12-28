وفاة ببغاء بسبب "نوبة قلبية"

زعم مالك ببغاء، تبلغ قيمته 1300 جنيه إسترليني، أنّ الطائر توفي جراء إصابته بـ"نوبة قلبية" بعد اختبار حفر في مشروع بناء ضخم قريب من منزله.

ويقول ديفيد، 37 عاما، إنّ لديه مجموعة مكونة من 30 نوعًا من الطيور الغريبة، بما في ذلك الببغاوات وببغاوات الأمازون والببغاوات الرمادية الأفريقية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكد ديفيد أنه "بمجرد أن بدأت الأعمال، القريبة من منزله، كان الأمر مزعجا للغاية، وأدى إلى انزعاج جميع الطيور وإصابة المجموعة بصدمة شديدة بسبب الضجيج لدرجة أنها بدأت في اقتلاع ريشها".

وتابع "لقد تسبب ذلك في الكثير من الحزن والتوتر للطيور"، وأدى الضجيج الناتج عن الحفر إلى وفاة أحدها.