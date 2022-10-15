طبيب تغذية يكشف سر تناول هالاند قلب وكبد الأبقار بالتحديد

نظام غذائي غريب

على الرغم من طوله البالغ 6 أقدام و4 بوصات، يُعتقد أن هالاند لا يزال ينمو وقد زاد حجم عضلاته 12 كغم في آخر 15 شهرًا.

يمكن أن يُنسب الفضل في تحوله الدرامي إلى عمله في صالة الألعاب الرياضية والنظام الغذائي الغريب، والذي يتضمن تناول قلب وكبد البقر، بالإضافة إلى المياه المفلترة بشكل خاص.

المهاجم، الذي يوصف بأنه مثل الوحش، يولي اهتمامًا خاصًا لنظام لياقته قبل وبعد المباراة، حتى أنه قام بتركيب غرفة تبريد بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في منزله لمساعدة جسده على التعافي، استخدم كريستيانو رونالدو تقنية مماثلة لإبقائه في ذروة لياقته البدنية.

ويستخدم هالاند، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، تقنيات خاصة للتحكم في إيقاع الساعة البيولوجية - دورة الـ24 ساعة التي تعمل بمثابة الساعة الداخلية للجسم - بما في ذلك ارتداء النظارات ذات الضوء الأزرق لتقليل آثار الحرمان من النوم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أسرار النظام الغذائي والتدريبي لهالاند الذي وصفه زملاءه بأنه "يأكل كالدب" وليس من الصعب معرفة السبب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يستهلك أكثر من 6000 سعرة حرارية في اليوم - حوالي مرتين ونصف أكثر مما يجب أن يتناوله الرجل العادي.

وألقى نظرة ثاقبة على نظامه الغذائي الفيلم الوثائقي النرويجي هالاند "القرار المهم"، الذي أعقب مسيرته قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

قال وهو يتباهى بشراء قطع كبيرة من القلب والكبد من جزاره إلى الكاميرا: "أنتم (الأشخاص الآخرون) لا تأكلون هذا، لكني مهتم بالاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول أطعمة محلية عالية الجودة قدر الإمكان هو الأهم. يقول الناس إن اللحوم مضرّة لك ولكن أيهما؟ اللحوم التي تحصل عليها في ماكدونالدز؟ أو البقرة المحلية التي تأكل العشب هناك؟ أنا آكل القلب والكبد".

وأصبح تناول الكبد والقلب- وهي أعضاء حيوانية تستخدم في الغذاء - أقل شيوعًا في الآونة الأخيرة ولكنها شكلت ذات مرة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للصيادين.

القلب هو أكثر رشاقة من غالبية شرائح اللحم وأجزاء أخرى من البقرة، بينما لا يزال مصدرًا غنيًا للبروتينات التي تساعد على بناء العضلات.

وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في كلية أستون الطبية في برمنغهام للصحيفة ذاتها: "غالبًا ما يتم التغاضي عن فضلات البقر والجاموس كغذاء، فهي غنية بالبروتين الذي يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على العضلات وخاصة في التعافي، وهو ما يمكن أن يكون مهمًا للأداء العالي في الرياضة.

"يميل إلى أن يكون أعلى في الفيتامينات، حيث يحتوي الكبد على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات B12 وA وD، القلب أيضًا غني بالحديد، ولكنه يميل إلى أن يكون أقل في الدهون المشبعة من الكبد".

يحتوي القلب أيضًا على كميات عالية من الزنك؛ مما يساهم في عمل جهاز المناعة في الجسم والتمثيل الغذائي بشكل صحيح، هذا يساعد على محاربة العدوى والحفاظ على اللياقة.

كما أن المستويات المرتفعة من الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات B2 وB6 وB12 تدعم جميعها الوظيفة المناسبة لنظام القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، تعتبر كمية فيتامين (أ) العالية في الكبد مهمة للبصر وجهاز المناعة والتكاثر والنمو والتطور.

وفي حالة هالاند، سيعمل هذا على دعم قلبه ورئتيه وأعضاء أخرى للعمل على أعلى مستوى عندما يكون تحت ضغط في المباريات، ومع ذلك، يمكن أن تحتوي هذه المأكولات أيضًا على مستويات أعلى من الكوليسترول الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين مقارنة باللحوم العادية ولا يُنصح بتناولها بكميات زائدة.