طبيب تغذية يكشف سر تناول هالاند قلب وكبد الأبقار بالتحديد
قارن البعض المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز، بالملاكم الأسطورة مايك تايسون في ذروته، ولكن هناك ما هو أكثر من نجاح هالاند من تراث الفايكنغ واللياقة البدنية المخيفة.
واتبع مهاجم مانشستر سيتي، الذي يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهز الشباك 20 مرة في 12 مباراة فقط، ومن المتوقع أن يضيف إلى رصيده عندما يواجه سيتي منافسه ليفربول يوم الأحد، مجموعة من التعليمات الصحية الغريبة منحته التفوق على منافسيه لسنوات.
وفي عام 2020، قال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لوسائل الإعلام النرويجية المحلية: "أرى هذا مفتاحًا لتحسين الأداء حتى بنسب قليلة فقط. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة للتحسن يومًا بعد يوم، كل يوم يوفر فرصة جديدة للتحسن. في الأساس، إنها مسألة عقلية".
نظام غذائي غريب
على الرغم من طوله البالغ 6 أقدام و4 بوصات، يُعتقد أن هالاند لا يزال ينمو وقد زاد حجم عضلاته 12 كغم في آخر 15 شهرًا.
يمكن أن يُنسب الفضل في تحوله الدرامي إلى عمله في صالة الألعاب الرياضية والنظام الغذائي الغريب، والذي يتضمن تناول قلب وكبد البقر، بالإضافة إلى المياه المفلترة بشكل خاص.
المهاجم، الذي يوصف بأنه مثل الوحش، يولي اهتمامًا خاصًا لنظام لياقته قبل وبعد المباراة، حتى أنه قام بتركيب غرفة تبريد بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في منزله لمساعدة جسده على التعافي، استخدم كريستيانو رونالدو تقنية مماثلة لإبقائه في ذروة لياقته البدنية.
ويستخدم هالاند، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، تقنيات خاصة للتحكم في إيقاع الساعة البيولوجية - دورة الـ24 ساعة التي تعمل بمثابة الساعة الداخلية للجسم - بما في ذلك ارتداء النظارات ذات الضوء الأزرق لتقليل آثار الحرمان من النوم.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أسرار النظام الغذائي والتدريبي لهالاند الذي وصفه زملاءه بأنه "يأكل كالدب" وليس من الصعب معرفة السبب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يستهلك أكثر من 6000 سعرة حرارية في اليوم - حوالي مرتين ونصف أكثر مما يجب أن يتناوله الرجل العادي.
وألقى نظرة ثاقبة على نظامه الغذائي الفيلم الوثائقي النرويجي هالاند "القرار المهم"، الذي أعقب مسيرته قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.
قال وهو يتباهى بشراء قطع كبيرة من القلب والكبد من جزاره إلى الكاميرا: "أنتم (الأشخاص الآخرون) لا تأكلون هذا، لكني مهتم بالاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول أطعمة محلية عالية الجودة قدر الإمكان هو الأهم. يقول الناس إن اللحوم مضرّة لك ولكن أيهما؟ اللحوم التي تحصل عليها في ماكدونالدز؟ أو البقرة المحلية التي تأكل العشب هناك؟ أنا آكل القلب والكبد".
وأصبح تناول الكبد والقلب- وهي أعضاء حيوانية تستخدم في الغذاء - أقل شيوعًا في الآونة الأخيرة ولكنها شكلت ذات مرة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للصيادين.
القلب هو أكثر رشاقة من غالبية شرائح اللحم وأجزاء أخرى من البقرة، بينما لا يزال مصدرًا غنيًا للبروتينات التي تساعد على بناء العضلات.
وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في كلية أستون الطبية في برمنغهام للصحيفة ذاتها: "غالبًا ما يتم التغاضي عن فضلات البقر والجاموس كغذاء، فهي غنية بالبروتين الذي يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على العضلات وخاصة في التعافي، وهو ما يمكن أن يكون مهمًا للأداء العالي في الرياضة.
"يميل إلى أن يكون أعلى في الفيتامينات، حيث يحتوي الكبد على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات B12 وA وD، القلب أيضًا غني بالحديد، ولكنه يميل إلى أن يكون أقل في الدهون المشبعة من الكبد".
يحتوي القلب أيضًا على كميات عالية من الزنك؛ مما يساهم في عمل جهاز المناعة في الجسم والتمثيل الغذائي بشكل صحيح، هذا يساعد على محاربة العدوى والحفاظ على اللياقة.
كما أن المستويات المرتفعة من الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات B2 وB6 وB12 تدعم جميعها الوظيفة المناسبة لنظام القلب والأوعية الدموية.
وفي الوقت نفسه، تعتبر كمية فيتامين (أ) العالية في الكبد مهمة للبصر وجهاز المناعة والتكاثر والنمو والتطور.
وفي حالة هالاند، سيعمل هذا على دعم قلبه ورئتيه وأعضاء أخرى للعمل على أعلى مستوى عندما يكون تحت ضغط في المباريات، ومع ذلك، يمكن أن تحتوي هذه المأكولات أيضًا على مستويات أعلى من الكوليسترول الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين مقارنة باللحوم العادية ولا يُنصح بتناولها بكميات زائدة.
غرفة التبريد والتعافي
لا شك أن استخدام غرفة علاج بالتبريد وحمامات ثلجية وممارسة اليوجا للشفاء تساعد هالاند في التعافي سريعا، حيث يمكن أن تصل درجة حرارة الكبسولة إلى -200 درجة مئوية (-328 درجة فهرنهايت) ويتطلب ارتداء قفازات واقية عند الاستخدام. يضخ النيتروجين السائل في الهواء المحيط بالأسطوانة لتبريد الجسم وإعادة تأهيل أنسجة الجسم.
لا يمكن استخدام الحجرة إلا لمدة خمس دقائق كحد أقصى للوقاية من مخاطر جسيمة على الصحة، بما في ذلك انخفاض حرارة الجسم.
يُعتقد أن العلاج بالتبريد، الذي يحبه أيضًا العداء الجامايكي المعتزل يوسين بولت، يساعد في تقليل الالتهاب وتورم الإصابات. لهذه الأسباب، فإنه يخفف آلام العضلات ويعزز أوقات الشفاء بعد المباريات والتدريبات.
يزعم المدافعون أن الغرف تعمل أيضًا على تعزيز الدورة الدموية وتحسين جهاز المناعة وتقليل التعب وتساعد على التئام الإصابات بسرعة أكبر.
وقال الدكتور راجبول برار، عالم الرياضة وأخصائي العلاج الطبيعي: "الحمامات الجليدية هي واحدة من أدوات التعافي الأكثر بحثًا والأطول استخدامًا، ويمكن القول إنها تحتوي على أكثر البيانات صحة التي تدعم استخدامها، مع حدوث تغييرات فسيولوجية تدعم التعافي".
اليوغا
يمارس هالاند أيضًا اليوغا بانتظام كوسيلة للحفاظ على رشاقته وتمديد عضلاته، حيث ثبت أن اليوغا تعمل على تحسين التعافي، فضلاً عن استرخاء الجسم والعقل.
وقال الدكتور برار: "اليوغا هي ما أسميه التعافي النشط، "ومبدأ التعافي النشط مدعوم بالعلم في استخدام حركة لطيفة وسهلة للمساعدة في التعافي.
إذا افترضنا أن هالاند لا يقوم بجلسات يوغا مكثفة، فمن المؤكد أنها يمكن أن تندرج ضمن هذه الفئة وفي الوقت نفسه يمكنها أيضًا أن تخلق حالة استرخاء كبيرة في الجهاز العصبي والتي يمكن أن تنحاز نحو الاسترخاء والشفاء.
وأضاف: "أول شيء يجب ملاحظته هو أن هذه العناصر - غرف التبريد، التي قام مانشستر سيتي بالفعل بتركيبها في منشآته التدريبية أيضًا، حمامات الجليد، ممارسة اليوغا - متاحة لجميع الرياضيين النخبة. ما يميز شخصًا مثل هالاند حقًا هو التزامه بالقيام بذلك باستمرار ووضع خطة حوله".
الساعة البيولوجية
كما يتبع نجم بروسيا دورتموند السابق مجموعة من الممارسات للتحكم في إيقاع الساعة البيولوجية - ساعة الجسم الداخلية التي تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ.
ومع ذلك، بدلا من النوم لزيادة وقت الراحة في الصباح، يستيقظ هالاند مبكرًا لامتصاص ضوء الشمس في الصباح.
وقال: "أول شيء أفعله في الصباح هو إدخال بعض ضوء الشمس في عيني، فهذا جيد لإيقاع الساعة البيولوجية".
لهذا تأثير مهم على الجسم، لأنه يعتاد على الاستيقاظ مبكرًا في اليوم التالي والنوم بشكل أفضل.
وقال البروفيسور راسل فوستر، عالم الأعصاب بجامعة أكسفورد وأحد أشهر الخبراء في العالم في إيقاعات الساعة البيولوجية: "الضوء مهم للغاية لضبط ساعة الجسم. يساعدك ضوء الصباح على الاستيقاظ مبكرًا".
بينما يعمل ضوء المساء على تدريب الجسم على الاستيقاظ لاحقًا. سيلعب هالاند مباريات تحت الأضواء الكاشفة، مما سيبقيه مستيقظًا في الليل. بالحصول على ضوء الصباح يعيد ضبط الساعة".
ويرتدي هالاند أيضًا نظارات زرقاء فاتحة في الليل لحجب الأشعة من الأجهزة الإلكترونية التي يمكن أن تبقينا مستيقظين.
وفي مقابلة مع"رد بول"، قال: "نحاول دائمًا القيام بكل شيء بشكل أفضل ونبحث عن الأشياء التي تساعدني ويمكن أن تجعلني أفضل. نصحني صديقي ألكسندر بارتداء نظارات في المساء لتصفية الضوء الأزرق من التلفزيون والهواتف المحمولة.
"هذا له تأثير إيجابي على هرمون النوم الميلاتونين؛ مما يساعدني على النوم بشكل أفضل وجسدي على التعافي بشكل أفضل".
وقال البروفيسور فوستر: "الضوء الأزرق أكثر تعقيدًا بعض الشيء، يشير البحث إلى أن المستشعرات الموجودة في العين أكثر حساسية للضوء الأزرق ويمكن أن يؤثر ذلك على إيقاعك.
"ومع ذلك، فإن كمية الضوء الأزرق التي ستحصل عليها في المساء - عند النظر إلى جهاز كمبيوتر محمول أو تلفزيون - ليست عالية بما يكفي ليكون لها تأثير كبير جدًا.
"لذا في حين أن العلم المتعلق بالضوء الأزرق واضح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول مدى فعالية ارتداء النظارات في الواقع".