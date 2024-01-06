مصرع ممثل عالمي وابنتيه في حادث تحطم طائرة

لقي الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتاه مصرعهم بعد تحطم طائرة بهم، قرب جزيرة خاصة شرق الكاريبي، وفق ما أعلنت شرطة المنطقة.

وأكدت الشرطة أن الحادث وقع يوم الخميس، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.

وقالت الشرطة إن ابنتي الممثل توفيتا جراء الحادث، وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر(12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.