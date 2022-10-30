أسوشيتد برس: هكذا ستستفيد دبي "المتلألئة" من كأس العالم في قطر

ركز تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية على الاستفادة المرتقبة التي ستجنيها مدينة دبي "المتلألئة" -بحسب الوكالة- من تنظيم كأس العالم في قطر المجاورة.

وقالت الوكالة ، اليوم الأحد، إن كأس العالم سيجلب ما يصل إلى 1.2 مليون مشجع إلى قطر، لكن إمارة دبي المجاورة تتطلع أيضًا إلى الاستفادة من البطولة الرياضية الكبرى التي تقام على بعد رحلة قصيرة.

وقال بعض مشجعي الفرق المشاركة بالبطولة بالفعل إنهم سيسافرون إلى قطر خلال الكأس في رحلة مدتها 45 دقيقة من دبي، المدينة الواقعة على شاطئ البحر في الإمارات العربية المتحدة، والمرصعة بناطحات السحاب، وفق وصف الوكالة.

كما يخطط مشجعون آخرون للنوم على متن السفن السياحية أو التخييم في الصحراء وسط الانشغال المحموم للغرف الفندقية في الدوحة.

عوامل جذب

ولفتت أسوشيتد برس إلى أن شركات الطيران والمطاعم ومراكز التسوق وغيرها من عوامل الجذب في دبي تسعى للاستفادة من الحدث، مما يعزز صناعة السياحة المنتعشة في أشهر الخريف والشتاء.

ونقلت عن جيمس سوانستون، خبير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس قوله: "إذا لم تتمكن من البقاء في قطر، فإن دبي هي المكان الذي تفضل زيارته كسائح أجنبي.. إنه مكان آمن، في مكان أكثر ليبرالية من حيث الأعراف الغربية. إنها الوجهة الأكثر جاذبية".

وقالت الوكالة: "ساعدت شركة طيران الإمارات الناقلة لمسافات طويلة في جعل مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحامًا في العالم للسفر إلى الخارج ويوفر تدفقًا ثابتًا للزوار الجدد الذين يقضون فترات توقف أو لفترة أطول".

مشاركة إقليمية

ونوهت أسوشيتد برس إلى المشاركة الإقليمية في استضافة زوار كأس العالم؛ لاسيما وأنه في الفترة التي سبقت البطولة، كانت هناك مخاوف بشأن مساحات الغرف الفندقية وارتفاع أسعار الغرف المتاحة في قطر التي تفتقر إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية لجميع الفرق والعاملين والمتطوعين والمشجعين في كأس العالم؛ ما دفع الدوحة لإنشاء مواقع للتخييم والمقصورات، واستئجار السفن السياحية، وحث المشجعين على البقاء في البلدان المجاورة والسفر للمشاركة في الألعاب.

وقدرت قطر أنها ستضم 45 ألف غرفة فندقية للبطولة.

كما تشير الدول المجاورة، مثل البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، إلى أنها قد تشهد ارتفاعًا في عدد الزوار على خلفية الحدث.

حتى إيران، قبل أشهر، اقترحت تطوير خطط لسائحي كأس العالم للبقاء في جزيرة كيش، لكن على ما يبدو، لم تتطور هذه الفكرة إلى واقع إذ تكافح طهران الآن للسيطرة على احتجاجات متصاعدة في الداخل.

140 ألف غرفة

وتابعت: "في الوقت نفسه، يوجد في دبي أكثر من 140 ألف غرفة فندقية، مما يجعلها بسهولة في أفضل 10 وجهات في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالغرف الفندقية المتاحة، كما قال فيليب وولر، مدير أول في شركة STR ، وهي شركة تراقب صناعة الفنادق.

وقال إن دبي تقدم أيضًا نطاقات أسعار أكبر مما تستطيع قطر في الوقت الحالي، بالنظر إلى الطلب.

قال وولر: "أعتقد أن دبي مدينة انتقائية بشكل لا يصدق.. يمكنك استئجار غرفة مقابل 100 دولار أو بمبلغ 5000 دولار."

رحلات يومية "رخيصة"

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن شركة الطيران منخفضة التكلفة، فلاي دبي، تخطط لما يصل إلى 30 رحلة ذهابًا وإيابًا يوميًا خلال كأس العالم، وستنقل المشجعين بين مطار آل مكتوم الدولي في دبي إلى مطار الدوحة الدولي، المطار الرئيسي القديم في قطر.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن شركات الطيران الأخرى التي قد تستخدم مطار آل مكتوم تشمل KLM والخطوط الجوية القطرية وWizz Air ، بينما ستطير الطائرات الخاصة من هناك أيضًا إلى البطولة. وأوضحت أن ذلك يمكن أن يساعد في تعزيز صورة المطار الذي تأمل دبي في توسعته في المستقبل مع اقتراب مطار دبي الدولي من طاقته الاستيعابية.

وقال غريفيث: "إنها تجربة رائعة بالنسبة لنا أن نرى DWC (مطار آل مكتوم) مشغول للغاية بكأس العالم".