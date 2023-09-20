إيران ترشح فيلم "الحارس الليلي" لجوائز الأوسكار

رشَّحت إيران فيلم "الحارس الليلي"، للمخرج رضا ميركريمي، لجوائز الأوسكار لعام 2024 في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ويتناول الفيلم الذي طُرح العام المنصرم الحياة الصعبة والشاقة التي يعيشها رسول، وهو عامل ريفي يحاول كسب لقمة عيشه في العاصمة طهران.

وأعلنت مؤسسة الفارابي للسينما الثلاثاء أن لجنة الترشيح "اختارت (الحارس الليلي) من إخراج رضا ميركريمي لتمثيل السينما الإيرانية في جوائز الأوسكار لسنة 2024".