تقارير: "الليكود" يضغط على نتنياهو لإبقاء غالانت بمنصب وزير الدفاع

أكدت تقارير عبرية، الثلاثاء، أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمارس ضغوطًا على زعيمه من أجل إبقاء يوآف غالانت في منصب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية.

وأقال نتنياهو، قبل عدة أيام غالانت وذلك بسبب مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، نظرًا للمخاطر السياسية والأمنية للخطة، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واسعة في إسرائيل.

وشارك نتنياهو وغالانت باجتماع أمني مع قادة جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، وذلك من أجل بحث التحديات الأمنية، فيما لم يتم التطرق خلال الاجتماع لمسألة إقالة وزير الدفاع من منصبه، وفق التقارير العبرية.