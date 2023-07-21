جمال سليمان: سأجسد شخصية حاكم ليبيا إدريس السنوسي

كشف الفنان السوري جمال سليمان عن العمل على مشروع درامي، كان من المفترض أن يتم إنجازه العام الماضي، ويتناول سيرة أول حاكم لليبيا الملك الراحل إدريس السنوسي.

وقال سليمان في مقابلة إعلامية مع "هوليود الشرق" إنه بصدد الإقبال على مشروع درامي يتناول سيرة الملك إدريس، إبّان فترة معينة من تاريخ ليبيا.

وأضاف أن العمل سيرصد كيف تأسست الدولة الليبية والصراع من أجل الحرية والاستقلال.

ولفت الفنان السوري إلى أنه سيبدأ تصوير المسلسل والمؤلف من 15 حلقة في سبتمبر/ أيلول القادم.