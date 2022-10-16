أول فيديو لقميص "البومة" الذي سيرتديه برشلونة في الكلاسيكو (شاهد)

كشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن اللقطات الأولى للقميص الذي يحمل صورة "البومة"، والذي سيظهر به الفريق في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة، أعلن مؤخرا عن تفاصيل القميص الذي سيخوض به لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.

وأوضح برشلونة، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفريق سيلعب بقميص عليه "شعار البومة"، وهو الشعار المميز لمغني الراب الكندي دريك.

واستخدام شعار "بومة دريك" يأتي احتفالا بتجاوز عدد مرات الاستماع للنجم الكندي عبر تطبيق "سبوتيفاي" 50 مليار مرة.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "لقد منحت سبوتيفاي هذه المساحة المميزة على القميص كجزء من إطار الشراكة مع النادي، هي مجرد واحدة من سلسلة إجراءات تنفذها العلامتان التجاريتان لتقديم أفكار وتجارب مبتكرة لعشاق كرة القدم، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى جماهير جديدة".

وقال برشلونة إن مزيدا من الشعارات البديلة سوف تظهر على قمصان لاعبيه في المستقبل.

وكان برشلونة وسبوتيفاي اتفقا الموسم الماضي على شراكة تدوم 12 عاما، تشمل حقوق تسمية ملعب كامب نو ليصبح "سبوتيفاي كامب نو" ووضع اسم خدمة البث الصوتي على قمصان فريقي الرجال والسيدات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة تبلغ 400 مليون يورو.