بايدن ينصح مراهقة أمريكية: لا يوجد رجال جادون قبل سن الثلاثين (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بين المحافظين الأمريكيين، بعد تقديمه نصيحة لفتاة مراهقة حول العلاقة مع الرجال.
وبحسب ما نشر موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية، يظهر بايدن في الفيديو بينما يقف خلف فتاة مراهقة وهو يقول لها "ثمّة شيء مهم للغاية أخبرت به بناتي وحفيداتي: لا يوجد رجال جادون حتى سن الثلاثين!".
ولقي المقطع الذي نشره الصحفي كالين دالميدا على حسابه في تويتر تفاعلا واسعًا مع نحو 5 ملايين مشاهدة. وقال دالميدا إن عناصر الأمن السري الخاصين بالرئيس حاولوا منعه من تصوير الموقف.
ورد معلقون محافظون على الفيديو بالإشارة إلى الرئيس بايدن على أنه "مخيف".
وكتب المعلق السياسي بيني جونسون على تويتر "كريبي جو عاد مرة أخرى".
وكتب المعلق إيان هاورث "هل يمكنك أن تتخيل رد فعل وسائل الإعلام إذا أمسك ترامب بفتاة مراهقة وهمس في أذنها "لا يوجد رجال جادون حتى سن الثلاثين!" بايدن يفعل ذلك مرة أخرى.. ومرة أخرى.. ومرة أخرى، تضحك وسائل الإعلام وتقول هذا هو جو خاصتنا!".
وتعرض بايدن لانتقادات عدة مرات من قبل المحافظين في الماضي بسبب التعليقات التي اعتبرت "مخيفة" تجاه الشباب، بما في ذلك التفاعل الشهر الماضي عندما وصف الرئيس صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا عندما كان في الثلاثين من عمره.
وقال بايدن بعد أن أشار إلى امرأة من بين الحشد في خطاب له: "لقد عدنا إلى الوراء بعيدًا.. كانت تبلغ من العمر 12 عامًا وكان عمري 30 عامًا ، ولكن على أي حال. ساعدتني هذه المرأة في إنجاز الكثير. على أي حال".