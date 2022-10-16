بايدن ينصح مراهقة أمريكية: لا يوجد رجال جادون قبل سن الثلاثين (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بين المحافظين الأمريكيين، بعد تقديمه نصيحة لفتاة مراهقة حول العلاقة مع الرجال.

وبحسب ما نشر موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية، يظهر بايدن في الفيديو بينما يقف خلف فتاة مراهقة وهو يقول لها "ثمّة شيء مهم للغاية أخبرت به بناتي وحفيداتي: لا يوجد رجال جادون حتى سن الثلاثين!".

ولقي المقطع الذي نشره الصحفي كالين دالميدا على حسابه في تويتر تفاعلا واسعًا مع نحو 5 ملايين مشاهدة. وقال دالميدا إن عناصر الأمن السري الخاصين بالرئيس حاولوا منعه من تصوير الموقف.