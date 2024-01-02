استمرار البحث عن إماراتي مفقود في الربع الخالي بالسعودية

تستمر عمليات البحث المكثفة في المملكة العربية السعودية، للعثور على "مفقود هجرة الطويلة" في صحراء المنطقة الشرقية في الربع الخالي، الإماراتي أحمد محمد عوض المنهالي.

ووفق صحيفة "الخليج" المحلية، انقطع الاتصال بأحمد محمد عوض المنهالي، وهو من الجنسية الإماراتية، منذ يوم السبت خلال توجهه إلى عزبته في منطقة الربع الخالي.