صحراء الربع الخالي في السعودية
صحراء الربع الخالي في السعودية ويكيبيديا العربية (أرشيفية)

استمرار البحث عن إماراتي مفقود في الربع الخالي بالسعودية

تستمر عمليات البحث المكثفة في المملكة العربية السعودية، للعثور على "مفقود هجرة الطويلة" في صحراء المنطقة الشرقية في الربع الخالي، الإماراتي أحمد محمد عوض المنهالي.

ووفق صحيفة "الخليج" المحلية، انقطع الاتصال بأحمد محمد عوض المنهالي، وهو من الجنسية الإماراتية، منذ يوم السبت خلال توجهه إلى عزبته في منطقة الربع الخالي.

منشور تفاعلي عبر مع المفقود الإماراتي
منشور تفاعلي عبر مع المفقود الإماراتيهاشتاغ #مفقود_هجرة_الطويله

وخرجت العشرات من الفرق التطوعية والجهات المعنية لتفتيش المنطقة في محاولة للعثور على المنهالي.

وقالت جمعية "الفاو" للبحث والإنقاذ السعودية، أنّ بلاغا وردها من مركز شرطة يفيد بتغيب مواطن إماراتي، يستقل سيارة "نيسان باترول" تحمل لوحة إماراتية، حيث أشارت معلومات إلى أنّ آخر اتصال له، كان من محطة وقود، قبل أن يتوجه المنهالي باتجاه عزبته، وتنقطع أخباره.

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