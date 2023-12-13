الحميات الغذائية.. السعي خلف "مظهر اجتماعي" مع تراجع الوعي الصحي

تقول أخصائية التغذية، الدكتورة يارا رضوان، إن اتباع أنظمة غذائية مختلفة ليس سلوكا صحيا أو متوازنا؛ لأن معظم الحميات تعتمد على إلغاء مجموعات غذائية بأكملها، وعلى الحرمان وإنقاص السعرات بشكل كبير؛ ما يحرم الجسم من حاجته للسعرات المناسبة، فيفقد معها الشخص القدرة على ضبط نفسه ويبدأ بتناول الطعام بشره وكميات كبيرة، بما نسميه نحن "بنج إيتينغ".

وتؤكد أن هذه الحميات "مجرد حل مؤقت وغير فعال وتأثيرها عكسي"، ولا يمكن الاستمرار عليها وقتا طويلا، وبعد إيقاف الحمية يزيد الوزن بشكل أكبر مع تناول كميات أكبر.

وتضيف الأخصائية "رضوان" أن "الحميات غير المتوازنة وذات التأثير السلبي باتت تنتشر اليوم بشكل كبير، مثل ما يسمى بـ(الديتوكس دايت) و"الجوسننغ"، الذي يعتمد فقط على شرب العصير، وللأسف تقوم العديد من الشركات للترويج لهذه الأنظمة بهدف دفع الناس للاشتراك فيها والتربّح".

وترى أنّ تأثير مؤثري مواقع التواصل خاصة، يلعب دورا كبيرا في اتباع هذه الحميات، سعيا للحصول على "صورة اجتماعية"؛ ما يدفع بالعديد من متابعيهم إلى تقليدهم في محاولة منهم لمحاكاة مكانتهم الاجتماعية.

وتتابع: "إذا قامت مشهورة باتباع حمية معينة مثل (غلوتين فري) أو (ديتوكس) أو (كيتو دايت) أو (الصيام المتقطع)، فإنها تقوم باستعراض ذلك أمام متابعيها وتحاول توثيق انخفاض وزنها لهم، مع أن هؤلاء المشاهير لا يملكون أي خلفيات طبية عن هذه الأنظمة".

وتلفت يارا رضوان إلىّ أن الدراسات أثبتت، أنّ الناس يتأثرون بمحيطهم، فإذا قام أشخاص باتباع حمية معينة، فإنّ من حولهم يتأثرون دون أن يشعروا ويتبعون ذات الحمية، "فكلما تقرّب الإنسان من محيط يتبع أمرا معينا، فإن احتمال تأثره بذلك يصبح أعلى".

وتؤكد أخصائية التغذية أن الناس يتّبعون الحميات في محاولة لتحقيق "صورة اجتماعية أفضل". فمثلا "الديتوكس دايت"، والذي أصبح (ترند)، يدفع ببعض الناس للاعتقاد أن باتباعهم ما يصبح (الترند) يجعلهم أكثر أهمية من الذين لا يتبعونه.

وتضيف: "بالتأكيد، نحن لسنا ضد اعتماد الناس أكثر على الغذاء الطبيعي والصحي، ولكن الإفراط والتطرف في اتباع الحميات، يتسبب بمشاكل صحية وأهمها الاضطرابات الغذائية".

وتقول الأخصائية يارا رضوان أن "الأكثر تضررا كذلك من أهمية الحصول على (الصورة الاجتماعية) من خلال اتباع الحميات الغذائية، هم فئة المراهقين، الذين يتأثرون كثيرا بالدائرة الاجتماعية. فقد يؤدي سعي المراهق لبناء عضلاته والظهور بصورة جسدية معينة، إلى سلوكه سلوكا غير صحي، مثل تناول المكملات الغذائية، التي يبدأ مدرب الرياضة بإقناعه بها، وهو لا يملك أي خلفية عن التغذية أو سلامة هذه المكونات، فيؤدي تناول كمية كبيرة من البروتينات غير الضرورية للجسم إلى إضرار بالكلى، وكذلك زيادة في الوزن، لأن زيادة استهلاك السعرات الحرارية إن كانت بروتينا أو نشويات أو دهونا، تتسبب في زيادة في الوزن، لكن نلاحظ هنا كيف تؤثر الدائرة الاجتماعية في سلوك الشخص".

وتنوّه بأنّ من مخاطر اتباع الحميات بشكل مفرط، ترقق العظام وفقر الدم، خاصة إذا لم تتوفر في الحميات الكميات المناسبة من الكالسيوم والحديد. ويعدّ المراهقون الذين يكونون في مرحلة النمو، ويحتاجون إلى سعرات حرارية كافية ومجموعات غذائية متوازنة، أبرز ضحاياها؛ إذ إن عدم حصولهم على التغذية المناسبة، قد يتسبب لهم بمشاكل صحية خطيرة.

وتنصح أخصائية التغذية باتباع الحميات الغذائية عن طريق الأخصائيين الغذائيين المعتمدين والأطباء، محذرة من اتباعها بشكل عشوائي.