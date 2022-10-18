بث نهائي كأس رئيس الإمارات بين الوحدة والشارقة عبر قناة BAND SPORTS البرازيلية في أمريكا اللاتينية

عقد اتحاد الكرة الإماراتي، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، اتفاقية مع قناة Band Sports البرازيلية، لبث نهائي كأس رئيس الإمارات، الذي يقام بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستقوم القناة البرازيلية التابعة لمجموعة بانديراس، إحدى أكبر الشبكات الإعلامية في قارة أمريكا اللاتينية، ببث أحداث المباراة من خلال استديو تحليلي، وبرامج مصاحبة، يُسلط من خلالها الضوء على الكرة الإماراتية بشكل عام، ونهائي كأس رئيس الإمارات بشكل خاص، عبر فريق عمل القناة الذي سيصل إلى الدولة قبل موعد المباراة بيومين من أجل إنجاز التقارير المصورة وإجراء عدد من اللقاءات، وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، وكذلك تسليط الضوء على اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون في المسابقات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الأيام الماضية عقد اجتماعات تنسيقية جمعت فريق عمل الإعلام في اتحاد الكرة مع مسؤولي وكالة أنباء الإمارات والقناة البرازيلية تم خلالها مناقشة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالنقل، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنهائي وطرفي المباراة وغيرها.

وكان من المقرر إقامة نهائي كأس الإمارات الموسم الماضي 2021-2022، حيث تم تأجيله لظروف ارتباطات منتخب الإمارات بتصفيات كأس العالم "قطر 2022"، إلى أن تحدد له يوم الجمعة المقبل.

ووصل الوحدة إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الإمارات بعد إقصاء بني ياس من نصف النهائي في فبراير الماضي، فيما تأهل الشارقة على حساب الوصل.