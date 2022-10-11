أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان.. المستشار الرياضي لويس كامبوس يستعد للرحيل

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية يريد مبابي بشكل مثير الرحيل عن بارك دي برينس في يناير/كانون الثاني المقبل؛ لأن علاقته بالنادي الفرنسي "مقطوعة تمامًا"، لكن لن يُسمح له بالانضمام إلى ريال مدريد، وفقًا للتقارير.

ويذكر التقرير أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان أنه يريد المغادرة في يوليو/تموز الماضي وسط اهتمام كبير من ريال مدريد، الذي عرض 154 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في صيف عام 2021 قبل أن يتجاهل العملاق الإسباني لتوقيع عقد جديد في باريس.

لكن "ماركا" زعمت الآن أن باريس سان جيرمان لن يقبل أي عرض من ريال إذا رحل مبابي الآن، مما يجعل ليفربول خياره الوحيد الممكن.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، وافق باريس سان جيرمان على رحيل مبابي بشرط أن يفي بشروط معينة، بما في ذلك عدم الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وأعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن اهتمامه بمبابي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن الموارد المالية قد تكون حجر عثرة أمام أي صفقة مع الريدز.

لقد ارتبط باستمرار بفريق كلوب في السنوات الأخيرة، حيث ورد أن المهاجم الفرنسي حريص على اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع النجم الفرنسي عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان بقيمة مذهلة تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في الصيف، لكن العقد المثير للإعجاب لم يمنع استمرار التكهنات بشأن مستقبله.

وانتقد مبابي علانية طريقة لعب مديره الفني كريستوف غالتييه ويبدو أنه اختلف أيضًا مع نيمار، حيث قالت "لو بارزيان" أيضًا إن مبابي يشعر "بالخيانة" من قبل إدارة النادي، ويعتقد أنهم فشلوا في الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم عندما وقع عقده الجديد.

لقد شعر مبابي بالإحباط بشكل ملحوظ من طريقة غالتييه، وشرح علنًا أنه يفضل اللعب بطريقة لعب معينة جنبًا إلى جنب مع مهاجم صريح كما يفعل مع أوليفييه جيرو في المنتخب الفرنسي الوطني.

وقلل المدير الفني الفرنسي من أهمية انتقادات مبابي، وأصر على أنه كان مجرد رد فعل في خضم اللحظة.