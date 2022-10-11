أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان.. المستشار الرياضي لويس كامبوس يستعد للرحيل
أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، سيرحل بعد أشهر فقط من وصوله إلى بارك دي برينس.
ويُعد كامبوس أحد أكثر المستشارين الرياضيين شهرة بعد أن اكتشف مواهب تزيد قيمتها على 500 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة التي قضاها في موناكو وليل.
وتتضمن سيرته الذاتية اكتشاف نجوم مثل كيليان مبابي وجيمس رودريغيز وبرناردو سيلفا وفابينيو.
وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد أفادت بأنه قد يغادر النادي الفرنسي بعد خلاف مع الرئيس ناصر الخليفي ومدير الكرة أنتيرو هنريكي.
وبحسب الصحيفة، واسعة الانتشار، كان مكتشف المواهب البرتغالي غير سعيد بعمل هنريكي خلال الصيف بعد فشله في بيع العديد من لاعبي باريس سان جيرمان غير المطلوبين، حيث يشعر كامبوس "بالخيانة" من قبل مجلس الإدارة ويمكنه الآن المغادرة.
والأخبار المحيطة بكامبوس هي آخر الأخبار في الفوضى التي لا تزال تعصف بالنادي الباريسي بعد ورود تقارير في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تفيد بأن نجم باريس سان جيرمان مبابي يريد الرحيل، مع شعور المهاجم الفرنسي بـ"الخيانة" أيضا من قبل مجلس الإدارة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية يريد مبابي بشكل مثير الرحيل عن بارك دي برينس في يناير/كانون الثاني المقبل؛ لأن علاقته بالنادي الفرنسي "مقطوعة تمامًا"، لكن لن يُسمح له بالانضمام إلى ريال مدريد، وفقًا للتقارير.
ويذكر التقرير أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان أنه يريد المغادرة في يوليو/تموز الماضي وسط اهتمام كبير من ريال مدريد، الذي عرض 154 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في صيف عام 2021 قبل أن يتجاهل العملاق الإسباني لتوقيع عقد جديد في باريس.
لكن "ماركا" زعمت الآن أن باريس سان جيرمان لن يقبل أي عرض من ريال إذا رحل مبابي الآن، مما يجعل ليفربول خياره الوحيد الممكن.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، وافق باريس سان جيرمان على رحيل مبابي بشرط أن يفي بشروط معينة، بما في ذلك عدم الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.
وأعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن اهتمامه بمبابي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن الموارد المالية قد تكون حجر عثرة أمام أي صفقة مع الريدز.
لقد ارتبط باستمرار بفريق كلوب في السنوات الأخيرة، حيث ورد أن المهاجم الفرنسي حريص على اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووقع النجم الفرنسي عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان بقيمة مذهلة تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في الصيف، لكن العقد المثير للإعجاب لم يمنع استمرار التكهنات بشأن مستقبله.
وانتقد مبابي علانية طريقة لعب مديره الفني كريستوف غالتييه ويبدو أنه اختلف أيضًا مع نيمار، حيث قالت "لو بارزيان" أيضًا إن مبابي يشعر "بالخيانة" من قبل إدارة النادي، ويعتقد أنهم فشلوا في الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم عندما وقع عقده الجديد.
لقد شعر مبابي بالإحباط بشكل ملحوظ من طريقة غالتييه، وشرح علنًا أنه يفضل اللعب بطريقة لعب معينة جنبًا إلى جنب مع مهاجم صريح كما يفعل مع أوليفييه جيرو في المنتخب الفرنسي الوطني.
وقلل المدير الفني الفرنسي من أهمية انتقادات مبابي، وأصر على أنه كان مجرد رد فعل في خضم اللحظة.
وبحسب ما ورد، فإن مبابي قريب للغاية من كامبوس، حيث كانا يعرفان بعضهما منذ أن كان مهاجم باريس سان جيرمان يبلغ من العمر 14 عامًا وكان كلاهما في موناكو في نفس الوقت.
وزاد التوتر بين مبابي ونيمار في الأشهر الأخيرة، حيث اشتبك الثنائي بسبب ركلة جزاء خلال فوز باريس سان جيرمان 5-2 على مونبلييه في أغسطس/آب الماضي.
بعد أن أضاع مبابي ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة، تجادل اللاعبان حول من يجب أن يسدد ركلة الجزاء الثانية لباريس سان جيرمان.
وتحرك نيمار في النهاية ليسجل هدفًا، لكن مبابي لم يحتفل مع زميله في الفريق. بعد ذلك، أبدى نيمار إعجابه بسلسلة من التغريدات التي تنتقد مبابي.
ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن العقد الذي وقع عليه مبابي في الواقع لمدة عامين فقط والثالث اختياري، وليس عقدا لمدة ثلاث سنوات كما ظهر أمام الشاشات بقميص عليه 2025.
وهذا يعني أنه في نهاية هذا الموسم سيدخل المهاجم آخر 12 شهرًا من عقده، وسيكون باريس سان جيرمان مرة أخرى في وضع يقرر ما إذا كان سيحاول تمديد عقده أو بيعه لتجنب خسارته مجانًا.