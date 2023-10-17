مقتل اثنين و5 مفقودين في انهيار مبنى في بيروت

وانتُشلت اليوم جثتان، فيما العمل جار للبحث عن خمسة مفقودين، كما تم إنقاذ سيدة بعد قليل من انهيار المبنى.

وتعمل الفرق بحذر وتتجنب استخدام المعدات الكبيرة، خشية انهيارات إضافية في الأجزاء المتبقية من المبنى.