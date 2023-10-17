مقتل اثنين و5 مفقودين في انهيار مبنى في بيروت
تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن مفقودين تحت ركام المبنى، الذي انهار بعد ظهر أمس الاثنين في بلدة المنصورية إلى الشرق من العاصمة اللبنانية بيروت.
وانتُشلت اليوم جثتان، فيما العمل جار للبحث عن خمسة مفقودين، كما تم إنقاذ سيدة بعد قليل من انهيار المبنى.
وتعمل الفرق بحذر وتتجنب استخدام المعدات الكبيرة، خشية انهيارات إضافية في الأجزاء المتبقية من المبنى.
والمبنى كان مكونًا من سبعة طوابق ويضم ثماني شقق سكنية وقد انهارت 3 طوابق منه، وشكلت غزارة الأمطار سببًا مباشرًا لهذا الانهيار.
كما تم إخلاء المباني الملاصقة التي بيَّنت المسوحات أنّ تصدعات تعتريها هي الأخرى.