"نعوة".. آخر ما كتبه الفنان أشرف مصيلحي

وتزامنًا مع خبر وفاة أشرف مصيلحي، تفاعل متابعوه مع منشور نعي الجداوي، حيث بادروا بنعي الفنان المصري، الذي وافته المنية أمس الأحمد.

وعانى الفنان مصيلحي من مرض السرطان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، إلى أن ساءت حالته مؤخرًا ليدخل العناية المركزة، ثم تابع علاجه لاحقًا في المنزل، حيث كان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، بحسب قول زوجته المخرجة منال الصيفي.

وسبق أن طلبت الصيفي الدعاء لزوجها أشرف مصيلحي، بعد تدهور حالته الصحية.