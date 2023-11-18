"بف دادي" وشريكة حياته السابقة ينهيان نزاعهما ودياً

توصل نجم الهيب هوب الأمريكي شون كومز، المعروف باسمه الفني "بف دادي"، وشريكة حياته السابقة المغنية كاسي، إلى اتفاق "بالتراضي"، غداة تقديمها شكوى ضده بتهمة الاغتصاب والعنف الجسدي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة.

وكانت مغنية الـ"آر أند بي" والراقصة وعارضة الأزياء، البالغة 37 عاماً، واسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا، رفعت، الخميس، دعوى ضد شون كومز اتهمته فيها بممارسة "عنف جنسي" و"عنف نفسي" و"سلوك منحرف" في حقها امتد لأكثر من عقد. كذلك، اتهمت كومز باغتصابها في عام 2018.

ونفى بن برافمان، محامي كومز في نيويورك، "بصورة قاطعة" هذه الاتهامات التي وصفها في تصريح بأنها "مهينة وتنطوي على فضيحة".

لكن الطرفين أعلنا، مساء الجمعة، أنهما اتفقا على تسوية الأمر بالتراضي من دون تقديم المزيد من التفاصيل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت فينتورا، في بيان نشرته وسائل الإعلام: "لقد قررتُ تسوية الأمر بالتراضي بشروط تمنحني بعض التحكم" في الموضوع. وأضافت: "أريد أن أشكر عائلتي ومعجبيني والمحامين على دعمهم المستمر".

وأكد كومز (54 عاما) القرار في بيان منفصل. وقال: "أتمنى لكاسي وعائلتها كل التوفيق".

وبحسب شهادة فينتورا، فقد التقت المغنية نجم الهيب هوب عندما كانت في سن التاسعة عشر، وهو كان يبلغ 37 عاما.

وكومز هو أحد أصحاب المليارات في مجال الهيب هوب، بفضل أعماله التجارية في تصنيع الكحول.