"الإطفاء الكويتية" تعلق على أنباء منعها إخماد حريق "تحت التهديد"
نفت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت ما تم تداوله بشأن منع رجالها من إخماد حريق والقيام بمهامهم، تحت التهديد.
وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان لها عبر منصة "إكس"، بأن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، ويتعلق بتهديد رجال الإطفاء ومنعهم من إخماد حريق اندلع في أحد المنازل من قبل شخص، "غير صحيح"، نافية ذلك جملة وتفصيلا.
وشددت على ضرورة "عدم نشر الأخبار غير الصحيحة، والتأكد من مصادرها الحقيقية قبل تداولها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بقوة الإطفاء العام".
وكانت حسابات محلية تداولت خبرا مفاده قيام شخص "غير طبيعي" بإضرام النيران في منزل أسرته، ومنع رجال الإطفاء من إخماد الحريق تحت تهديد السلاح.