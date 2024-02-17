"الإطفاء الكويتية" تعلق على أنباء منعها إخماد حريق "تحت التهديد"

نفت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت ما تم تداوله بشأن منع رجالها من إخماد حريق والقيام بمهامهم، تحت التهديد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان لها عبر منصة "إكس"، بأن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، ويتعلق بتهديد رجال الإطفاء ومنعهم من إخماد حريق اندلع في أحد المنازل من قبل شخص، "غير صحيح"، نافية ذلك جملة وتفصيلا.