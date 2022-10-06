غريليش: حارس كوبنهاغن أبلغني أن هالاند ليس بشرا

وقد وصل الجميع إلى مرحلة لا توجد فيها كلمات لوصف هالاند وحتى زملاؤه في الفريق عليهم فقط أن يضحكوا عندما يسجل هدفًا.

ومن الصعب تخيل عالم لا يحطم فيه هالاند كل سجل هدافي هذا الكوكب. إذ أحرز هدفين آخرين قبل استبداله بين الشوطين حتى غريليش يكافح من أجل وضع سجله في كلمات!

وقال غريليش لشبكة "BT Sport" التلفزيونية عقب الانتصار عن هالاند "إنه أمر لا يصدق بصراحة. لم أشهد قط أي شيء مثله في حياتي. بالنسبة للهدفين الأول والثاني، كنت أضحك فقط. إنه موجود دائمًا. قال لي الحارس شيئًا بينما كنت أسير إليه عائدا. قال لي" إنه ليس بشرًا! " قلت "أنت تخبرني؟" أتمنى أن يستمر في هذا الأداء ويقودنا لمواصلة الانتصارات".

وكانت هناك شكوك بشأن دخول هالاند التشكيلة الأساسية، ومن خلال استبداله في الشوط الأول من الواضح أنه لم تكن هناك رغبة في إرهاق المهاجم الشاب.

ولسوء حظ ساوثامبتون - خصم مانشستر سيتي يوم السبت المقبل- سيكون المهاجم البالغ عمره 22 عاما أكثر نضارة إذ يحاول تسجيل هاتريك جديد في الدوري المحلي.

وبعد مواجهة ساوثهامبتون سيطير حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدنمارك يوم الثلاثاء لمواجهة كوبنهاغن مرة أخرى لحسم التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة القارية.

وأحرز هالاند 19 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك 14 هدفًا في ثماني مباريات بالدوري الممتاز. لقد سجل ثلاثيات متتالية على أرضه.

ووقع المهاجم النرويجي عقدًا مدته خمس سنوات مع مانشستر سيتي في مايو/أيار الماضي، وتتضمن الصفقة بنودًا مختلفة ومع ذلك، لا يوجد شرط جزائي محدد في العقد من شأنه أن يسمح للمهاجم بالتوقيع لريال مدريد إذا كان النادي الملكي مهتمًّا بالحصول على اللاعب.