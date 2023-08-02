الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، بعدما أثار قرار وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبيا.
وخفضت "فيتش"، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين، خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.
ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11 بالمئة لتصل إلى 1.0996 دولار، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول 0.09 بالمئة ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار وكالة "فيتش".
وارتفع الين الياباني 0.1 بالمئة عند 143.21 للدولار، مقلصا بعض مكاسبه التي حققها في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6621 دولار معوضا بعض الخسائر التي لحقت به بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ 1.57 بالمئة في الجلسة السابقة، بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الثلاثاء.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6136 دولار، بعدما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوى في عامين في الربع الثاني.