الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، بعدما أثار قرار وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبيا.

وخفضت "فيتش"، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين، خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.