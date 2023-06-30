بعد 4 سنوات.. نجوى كرم تحيي حفلا ضخما في بيروت

أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا ضخما، بعد غياب أربع سنوات، في فندق الحبتور غراند في العاصمة بيروت وذلك بمناسبة عيد الأضحى، قدمت فيه باقة من أجمل أغانيها.

وقالت كرم في مستهل حفلها، إن "لبنان سيبقى بقلبنا رغما عن الجميع، وإنّ الفرح والسهر سيكونان دائما البوصلة الوحيدة لبيروت".

وافتتحت كرم حفلها بأغنيتها الشهيرة "شمس الغنية"، ومجموعة أخرى من أغانيها القديمة والجديدة، وحتى آخر إصداراتها من ألبوم "كاريزما".