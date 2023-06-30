بعد 4 سنوات.. نجوى كرم تحيي حفلا ضخما في بيروت
أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا ضخما، بعد غياب أربع سنوات، في فندق الحبتور غراند في العاصمة بيروت وذلك بمناسبة عيد الأضحى، قدمت فيه باقة من أجمل أغانيها.
وقالت كرم في مستهل حفلها، إن "لبنان سيبقى بقلبنا رغما عن الجميع، وإنّ الفرح والسهر سيكونان دائما البوصلة الوحيدة لبيروت".
وافتتحت كرم حفلها بأغنيتها الشهيرة "شمس الغنية"، ومجموعة أخرى من أغانيها القديمة والجديدة، وحتى آخر إصداراتها من ألبوم "كاريزما".
وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اللبنانية "مومنتس إيفنتس" عن نفاذ جميع تذاكر الحفل، ليكون بذلك أول حفل تنفذ كل تذاكره في عيد الأضحى في جميع أنحاء العالم العربي، لهذا العام.
وحقق الحفل نجاحا كبيرا وتفاعلا واسعا عبر هاشتاغ #نجوى_كرم_في_بيروت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستعد نجوى كرم لجولة فنية، وستكون المحطّة المقبلة في المغرب يوم 8 تموز/ يوليو المقبل، لتلحقها حفلات في سوريا والأردن ومصر والسعودية وغيرها سيُعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة عبر الصفحات الرسمية لشمس الأغنية اللبنانية.