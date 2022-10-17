الملك سلمان: المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، إن المملكة تعمل جاهدة ضمن إستراتيجيتها للطاقة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي.

وأكد أن المملكة منذ توحيدها أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وشدد على أن المملكة كانت ولا تزال وسيطة وتبرز ذلك في جهود ولي العهد في نجاح وساطته بالإفراج عن أسرى ونقلهم من روسيا.

ودعا الملك سلمان إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها.

وذكر أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الهدنة في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول لحل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن.