ماغي بوغصن تكشف حقيقة تجسيدها لشخصية رضوى الشربيني في "ع أمل"

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن حقيقة تجسيدها لشخصية الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في مسلسلها "ع أمل" الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم، من خلال شخصية الإعلامية يسار المدافعة عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن~ يسار أكثر تطرفا.

وأضافت بوغصن خلال لقاء تلفزيوني: "أكيد هناك شبه بين شخصية يسار ورضوى الشربيني مثل الجرأة ومناصرة المرأة، وأنا أحب رضوى كتيرا وانبسطت بإشادتها بالمسلسل وهي شخصية راقية ومتصالحة مع حالها وأنا من متابعيها، وتعجبني شخصيتها وجمالها، وكان هناك تواصل بيننا، وهي أحبت العمل وأشادت به".

وأكدت ماغي بوغصن أن هناك اختلافات كبيرة بين يسار ورضوى الشربيني، موضحة: "أعيد وأكرر أن يسار ما بتشبه رضوى الشربيني، لأن يسار متطرفة جدا".

على صعيد آخر، ردت ماغي بوغصن في لقاء تلفزيوني مختلف على تصريحات مواطنتها سيرين عبد النور التي أكدت خلالها أن دور ماغي بوغصن في مسلسل "للموت" كان في الأصل لها، وتم استبدالها بسبب المنتج جمال سنان زوج ماغي بوغصن، مشيرة إلا أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.

وأضافت بوغصن: "النصيب هو سبب اختياري للدور، ومسلسل "للموت" كان يحمل اسم "الجوزاء" قبل أن يعرض علي، وقد عرضت البطولة على عدد من النجمات بينهن سيرين عبدالنور، ورد الخال ونادين الراسي، ولكن في النهاية كان من نصيب".

مسلسل "ع أمل" من ﺇﺧﺮاﺝ رامي حنا وتأليف نادين جابر، وبطولة ماغي بو غصن، مهيار حضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود.