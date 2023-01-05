العاملات الزراعيات بالأردن.. ظروف قاسية وحقوق مسلوبة مقابل "حفنة دنانير"

القانون هو الفيصل

مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، يؤكد من جانبه أن رقابة الوزارة على القطاع الزراعي ترتبط بإنفاذ نظام العاملين في الزراعة.

وأشار إلى أن "العلاقة بين أطراف المعادلة الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومة) كانت تفتقر في السابق للمسوّغ القانوني الذي يبرر رقابة الوزارة على القطاع وإنفاذها لتعليمات السلامة والصحة المهنية وشكاوى الأجور والعطل والإجازات المعتمدة في قانون العمل الأردني والذي يُخضع القطاعات المختلفة لرقابة الوزارة ومفتشيها".

وتوقع النجداوي حدوث تغيير على ظروف عمل العاملين في القطاع الزراعي بعد دخول التعليمات الخاصة به حيز التنفيذ، وتحسين بيئة العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية وحتى الأجور، لوجود ضوابط قانونية يحتكم إليها حال وقوع اي انتهاكات عمالية.

الحاجة قوية.. والأمل ضعيف

"الشغل مش غريب عليّ.. بنزل على المزارع من عمر سبع سنين وبستنى أخلص امتحانات توجيهي علشان أرجع أشتغل بالمزارع مع أمي وأخواني الصّغار"، تقول سوسن، الطالبة في الثانوية العامة في "دير علا"، عند سؤالها عن استمرارية عملها في المزارع.

تبرر ذلك بحاجة عائلتها للعمل وأهمية مساعدتها لهم، قائلة: "بدي أحوش شوية مصاري لنجيب أكل وأساعد أهلي بمصروف البيت".

قلة فرص العمل وضيق الحال يجبران سوسن على هذا العمل، وتقول: "5 أو 6 دنانير باليوم ممكن يغيروا واقعنا".

وبانتظار أن تقف الحكومة الأردنية موقفا حازما تجاه حقوقهم، يستمر عمال الزراعة في وادي الأردن بالعمل دون حقوق أو أمل بتحسن ظروفهم، في ظل تجميد نظام العاملين بالزراعة وشمولهم بقانون العمل.