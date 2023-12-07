فاتورة الحرب باهظة.. كيف تواجه سوريا الكوارث البيئية؟
عام بعد آخر، تتفاقم الآثار البيئية للحرب في سوريا، حتى باتت تشكل خطرًا أكبر من كارثة الحرب نفسها.
دراسة حديثة نشرتها "جامعة البعث" السورية، أكدت أن معظم هذه الآثار هو امتداد لمرحلة ما قبل الحرب، ولكن لم يلقَ الاهتمام والمعالجة اللازمة، وجاءت الحرب وتبعاتها لتفاقم المشكلات القديمة وتزيد حدتها، ولتنتج أيضًا آثارًا جديدة.
ورغم عمق هذه الآثار وما سببته من كوارث اقتصادية واجتماعية وصحية، لم يتم حتى الوقت الحالي إنشاء قاعدة بيانات تقيّمها، وبالتالي فإنها باقية ومستمرة لعقود حتى وإن توقفت عجلة الصراع اليوم.
الكوارث البيئية في سوريا
يأتي التلوث في مقدمة الكوارث البيئية، ففي 2010 أقرت الحكومة السورية بتدهور 59 بالمئة من الأراضي الزراعية نتيجة التلوث، كما تعرض 69 بالمئة من السكان لمستويات عالية من تلوث الهواء..
وبحلول عام 2019 احتلت سوريا المركز 18 عالميًّا في قائمة الدول الأكثر تلوثًا بحسب بيانات تقرير جودة الهواء في العالم، ومن المرجح أن تكون الأرقام أكبر بكثير الآن.
دراسة استقصائية أخرى بعنوان "الآثار البيئية للصراع السوري" خلصت إلى أن سوريا فقدت بالفعل 20.4 بالمئة من غطائها الشجري خلال سنوات الحرب.
وأكدت بيانات حكومية رسمية تدهور نسبة الغابات الطبيعية إلى أقل من 3 بالمئة بتأثير تعاقب فترات الجفاف وانتشار الحرائق المتكررة (في عام 2020 أسفر 621 حريقا عن إتلاف 13 ألف هكتار من الغابات) إضافةً إلى التعدي على الغابات بالاحتطاب والقطع غير القانوني.
كما أن سوء إدارة النفايات (الصناعية والطبية والمنزلية)، وعدم القدرة على ترحيلها في مناطق النزاع أحدث مشكلة بيئية كارثية، وأسهم في انتشار المكبات العشوائية وإنتاج المزيد من النفايات الخطرة والانبعاثات السامة نتيجة التخلص منها بالحرق العشوائي.
وحسب الدراسات أيضًا، عانت سوريا قبل الحرب، من نقص في الموارد المائية، ولعب تغير المناخ دورًا مهمًا في تفاقم الجفاف.
وأثناء النزاع أدى النزوح الداخلي إلى الضغط على مصادر المياه وعدم كفاية إمدادات الصرف الصحي، فضلًا عن مستويات تلوث عالية في مصادرها السطحية والجوفية، الأمر الذي فرض تكاليف عالية على شكل أمراض ووفيات تنقلها المياه.
"التطرف المناخي"
وبالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للمناخ في دبي (كوب 28)، مع توقعات نماذج المناخ أن تصبح المنطقة أكثر جفافًا وتسودها درجات حرارة أعلى، علت الأصوات التي تقول بأن المشكلات البيئية في سوريا لا تحتمل الانتظار، وهي بحاجة إلى برنامج كامل ومتكامل، خاصة وأن كل المنظمات الدولية تنصلت عن دعمها لسوريا بيئيًّا.
وكانت سوريا التي انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ العام 2017، وأعدت برامج تنموية وتوعوية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، حاولت عبر مشاركتها في المؤتمر إيصال صوتها إلى العالم بالتحديات البيئية التي تواجهها ولاسيما استيلاء المجموعات الإرهابية على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بطرق بدائية.
الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة
وفي هذا السياق، قال الباحث السوري قاهر أبو الجدايل: "رغم أن سوريا لا تعد مصدرًا أساسيًّا لانبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي ليست من الدول المؤثرة في ظاهرة التغير المناخي مقارنة بدول أخرى، إلا أنها خطت خطوات لا بأس بها في سبيل خفض مستوى التلوث للمساعدة في معالجة الاحتباس الحراري، ومنها التشجيع على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونشر ثقافة الترشيد للطاقة".
وأوضح أبو الجدايل أنه "من المتوقع بحلول عام 2030 أن يصل استخدام الطاقات المتجددة إلى 10 بالمئة من نسبة إنتاج الكهرباء عمومًا، في حال توفر الدعم الحقيقي من المانحين الدوليين".
واستطرد أبو الجدايل: "في الواقع كان للحرب من حيث الاحتباس الحراري وجهان. الأول، سلبي، أضعف قدرة الحكومة الوطنية على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة للقطاعين العام والخاص. والثاني إيجابي، إذ وضع الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة على المحك للتعامل مع فقدان مصادر الطاقة الأحفورية واللجوء إلى الطاقة البديلة والمتجددة".
وقال اختصاصي الفيزياء النووية إنه "لا شك أن الحرب أثرت أيضًا وبشكل كبير على دمار البنية التحتية، كما أضعفت الدخل القومي ومصادر الطاقة، ودخل الأفراد والمؤسسات، كما أثرت على الإنتاج الزراعي والصناعي، وانحسار الغطاء النباتي الحراجي من 17 إلى 3 بالمئة، الأمر الذي أدى قولًا واحدًا، إلى خسارة رئة حيوية للمنطقة، وخلخلة في المناخ المحلي من حيث الرطوبة والغطاء النباتي المهم للتنوع الحياتي".
تراجع الغطاء النباتي
وفي وثيقة حكومية بعنوان "المساهمات المحددة وطنيًا في إطار اتفاق باريس للمناخ" والتي ترسم الخطوات المستقبلية والطموح في التصدي لآثار التغير المناخي خلال الفترة 2020 – 2030، تؤكد الوثيقة أن الحرب وما نتج عنها من خسائر كبيرة في المكتسبات التنموية أثرت على قطاع الطاقة التقليدية، إذ باتت تشكل التحدي الأول أمام التنمية، والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبدوره، أكد المتنبئ الجوي السوري حسان الجردي أن "سوريا تعد من البلدان التي تأثرت بالتغير المناخي بشكل كبير، وظهر ذلك من خلال زيادة تأثرها بالموجات الحارة، وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية المرافقة لها، وزيادة تشكل العواصف الغبارية والرملية مختلفة الأسباب والمنشأ (غبار محلي أو محمول) خاصةً في فصل الصيف، وحدوث خلل في التوزع الزماني والمكاني للهطولات وما ينتج عنه من حالات جفاف وفيضانات وحدوث شواهق مائية (التنين البحري)".
وأضاف أن "سوريا تأثرت كذلك بتراجع الغطاء النباتي وزيادة معدلات تلوث الهواء الناتج عن رداءة حوامل الطاقة المستخدمة في قطاعات الصناعة والنقل ومحطات توليد الكهرباء بالتزامن مع زيادة الطلب على استخدام الوقود الأحفوري، باعتباره المصدر الأساسي للطاقة وما ينتج عنه من زيادة معدلات التلوث ورفع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي الأمر الذي يزيد مشكلة الاحتباس الحراري".
وقال الجردي، إنه "من المتوقع أن تزيد وتيرة وشدة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة".
ونوه إلى "أهمية تقارير الأرصاد الجوية في هذا الإطار، والتي تلعب دورًا هامًا في حماية البيئة، من خلال التنبؤ بالأحوال الجوية السيئة والكوارث الطبيعية، وتحذير المواطنين والجهات المعنية منها، لاتخاذ تدابير الوقاية وتفادي الخسائر البشرية والمادية، كما يمكن استخدامها في تحديد فترات الجفاف والأمطار الغزيرة وتخطيط الزراعة والري، وكشف مستويات التلوث الجوي".