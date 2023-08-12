في قطاع غزة.. زوجات معلّقات بلا مُعيل

هجر وحظر

تقول سعاد لـ"إرم نيوز": "استمر تواصلنا معه لمدة عامين عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يرسل لي دخلًا، لكن كان أطفالي يطلبون والدهم وليس ما يرسله لنا، وهنا بدأت الخلافات بيننا، وبدأ يقوم بحظري على حساباته".

بعد عامين، امتنع الزوج عن الإنفاق على "سعاد" وأولادها، واستمر ذلك طيلة 3 سنوات، وتقول: "عشت صعوبات ومشاكل كبيرة، ولم أحصل على مساعدات إغاثية، وأعيش بمنطقة حدودية شرق قطاع غزة، وأصبح طفلي بعمر (8 سنوات) وابنتي بعمر (5 سنوات)، ولديهما متطلبات للمدرسة والروضة، واحتياجات غذائية، ما راكم عليَّ الديون".

رفعت الزوجة دعوى قضائية في محاكم غزة للتفريق عن زوجها، ثم تحولت فيما بعد لدعوى "طلاق"، على إثرها قام زوجها بتهديدها بحياتها إن أقدمت على ذلك، لكنها مضت في القضية، وحصلت على الطلاق، في شهر مايو/ أيار العام 2022، غير أنها فقدت كافة حقوقها الشرعية والقانونية.

ولا تتوافر إحصائيات رسمية دقيقة لعدد "المعلّقات" في قطاع غزة، الأمر الذي ترجعه الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة في غزة، أميرة هارون، إلى أن معظم المهاجرين يسلكون طرقًا غير شرعية للسفر إلى الخارج، وعادة ما يخرج الأزواج نحو مصر، ومنها يبحثون عن طريق نحو أوروبا، كما لا توجد في الوزارات الحكومية في غزة دائرة للهجرة، أو بوابات رسمية لحسم الأمر.

وتقول هارون لـ "إرم نيوز": "إذا كان السفر حلًا لمشكلة البطالة، فإن تداعياته كبيرة على الشخص المهاجر نفسه، وأثره يمتد إلى المجتمع وليس المرأة فقط"، مشيرة إلى أن مشكلة هجرة الأزواج وترك زوجاتهم معلّقات تفاقمت بعد العام 2014، إلا أنها كانت موجودة من قبل حصار غزة العام 2007.

ولفتت "هارون" إلى أن النساء ينقسمن لقسمين: القسم الأول زوجات يرفضن الانفصال ويرضين بوضعهن، أما الثاني فهن من يُوكلن محاميًا ويتبع ذلك إجراءات مطوّلة، تنتهي بعدم حصولها على حقوقها الشرعية لغياب الزوج.