في قطاع غزة.. زوجات معلّقات بلا مُعيل
قرر زوج سعاد محمد (اسم مستعار)، (27 عامًا) السفر إلى مصر لإجراء عملية جراحية، على أمل الشفاء من مضاعفات صحية ألمت به، وحين وصل إلى القاهرة هاتف زوجته في مكالمة أخيرة، وبينما كانت توصيه بالاعتناء بنفسه بعد إجراء الجراحة، أخبرها بالحقيقة المتمثلة بأنه سافر للبحث عن طريق للهجرة إلى أوروبا، وقال قبل أن يغلق المكالمة: "مش حنساكم، ولا راح أتخلّى عنكم".
لم يفِ الزوج بالوعد الذي قطعه على نفسه، وبعد عامين، توقف عن إرسال أي نفقات إلى أسرته، وترك زوجته "معلّقة"، فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة، ومعها طفلاها الصغيران، تواجه مصيرًا مجهولًا.
في هذا التحقيق يرصد "إرم نيوز" هجرة الأزواج من قطاع غزة بسبب الفقر وضيق ذات اليد، وتهرُّب البعض من التكفل بنفقات أسرهم، وترك زوجاتهم "معلّقات" وأولادهم دون مُعيل، ودون مصدر للإنفاق، وينتهي الأمر بدعوى للتفريق عن الزوج، لا تحصل بعدها الزوجة أو أولادها على أيٍ من حقوقها الشرعية والقانونية، لعدم وجود الزوج داخل قطاع غزة.
يحدث هذا في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر في غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق على القطاع، إذ يعاني 56.6% من السكان في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعيش نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في قطاع غزة بحاجة إلى المساعدات الغذائية.
وبلغ عدد المهاجرين من قطاع غزة والضفة 12 ألفًا و369 مهاجرًا، خلال العام 2021 فقط، وارتفعت نسبة النساء المعيلات لعائلاتهن في القطاع من 7% العام 2007 إلى 25% العام 2020.
هجر وحظر
تقول سعاد لـ"إرم نيوز": "استمر تواصلنا معه لمدة عامين عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يرسل لي دخلًا، لكن كان أطفالي يطلبون والدهم وليس ما يرسله لنا، وهنا بدأت الخلافات بيننا، وبدأ يقوم بحظري على حساباته".
بعد عامين، امتنع الزوج عن الإنفاق على "سعاد" وأولادها، واستمر ذلك طيلة 3 سنوات، وتقول: "عشت صعوبات ومشاكل كبيرة، ولم أحصل على مساعدات إغاثية، وأعيش بمنطقة حدودية شرق قطاع غزة، وأصبح طفلي بعمر (8 سنوات) وابنتي بعمر (5 سنوات)، ولديهما متطلبات للمدرسة والروضة، واحتياجات غذائية، ما راكم عليَّ الديون".
رفعت الزوجة دعوى قضائية في محاكم غزة للتفريق عن زوجها، ثم تحولت فيما بعد لدعوى "طلاق"، على إثرها قام زوجها بتهديدها بحياتها إن أقدمت على ذلك، لكنها مضت في القضية، وحصلت على الطلاق، في شهر مايو/ أيار العام 2022، غير أنها فقدت كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
ولا تتوافر إحصائيات رسمية دقيقة لعدد "المعلّقات" في قطاع غزة، الأمر الذي ترجعه الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة في غزة، أميرة هارون، إلى أن معظم المهاجرين يسلكون طرقًا غير شرعية للسفر إلى الخارج، وعادة ما يخرج الأزواج نحو مصر، ومنها يبحثون عن طريق نحو أوروبا، كما لا توجد في الوزارات الحكومية في غزة دائرة للهجرة، أو بوابات رسمية لحسم الأمر.
وتقول هارون لـ "إرم نيوز": "إذا كان السفر حلًا لمشكلة البطالة، فإن تداعياته كبيرة على الشخص المهاجر نفسه، وأثره يمتد إلى المجتمع وليس المرأة فقط"، مشيرة إلى أن مشكلة هجرة الأزواج وترك زوجاتهم معلّقات تفاقمت بعد العام 2014، إلا أنها كانت موجودة من قبل حصار غزة العام 2007.
ولفتت "هارون" إلى أن النساء ينقسمن لقسمين: القسم الأول زوجات يرفضن الانفصال ويرضين بوضعهن، أما الثاني فهن من يُوكلن محاميًا ويتبع ذلك إجراءات مطوّلة، تنتهي بعدم حصولها على حقوقها الشرعية لغياب الزوج.
ضرتان.. وزوج هارب
وفي شهر أيلول/ سبتمبر العام 2021، سافر زوج "حياة السيد"، اسم مستعار، لزيارة والدته المقيمة في مصر، وهي مسنة ومريضة، وفي نفس الوقت بحثًا عن عمل، حيث كان واحدًا من تعداد المتعطلين في قطاع غزة، ومتزوجًا من امرأتين تعيشان في منزل واحد.
وبلغ عدد المتعطلين في قطاع غزة، في الربع الأول من عام 2023؛ نحو 247 ألفًا، فيما يتقاضى 119 ألف شخص من العاملين أجرًا أقل من الحد الأدنى المقدر بـ "1,880 شيكل"، وهم يمثلون نسبة 88% من حجم العاملين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين.
وتقول حياة لـ "إرم نيوز": "من اليوم الأول لوصوله القاهرة امتنع عن التجاوب مع اتصالاتي، أو مع زوجته الثانية، وبعد يومين ردَّ عليَّ وأبدى رغبته بعدم تواصلنا معه مرة أخرى"، متذرعًا بأن نفسيته "متعبة" ويريد أن يرتاح.
وتستطرد حياة: "مع العلم عند خروجه لم يكن هناك أي مشاكل بيننا".
وانقطع الزوج عن التواصل مع "حياة" وضرتها فترة طويلة، وامتنع خلالها عن إرسال أي أموال للإنفاق على الزوجتين وأولادهما.
وتبين حياة: "بعد إلحاح مني للاطمئنان عليه، اتصل بي، وقال إنه لم يعد لديه أية مشاعر تجاهنا، ولا يرغب بالعودة إلى غزة، ولا يعترف بوجود زوجات له".
بلا دخل، ولا مصروف، وجدت "حياة" نفسها وسط أطفالها وأطفال ضرتها الجوعى، لذلك قررت العمل في بيع الملابس بالشراكة مع ضرتها "الزوجة الثانية"، كما فتحتا سويًا حضانة داخل المنزل، لتوفير مصاريف أبنائهما وما يلزمهم لعيش حياة كريمة.
استمر ذلك 7 أشهر، حتى علمت الزوجتان بخطبة زوجهما من سيدة ثالثة في القاهرة، ورغبته بالاستقرار هناك، وعدم العودة إلى غزة.
وتوضح حياة: "تواصل زوجي مع أبناء عمي عبر تطبيق "واتس أب"، وأخبرهم أنني طالق منه، وأنه لا يعترف بأية حقوق لي أو لزوجته الثانية".
رفعت "حياة" قضية تفريق للضرر في المحكمة، وحين علم الزوج ساومها على حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، واضطُرت الزوجة بضغط من العائلة للموافقة على ذلك.
وتقول: "أنفقت كل ما معي من أموال لدفع أجرة المحامي وقضية الطلاق، وحتى وثيقة الطلاق التي أرسلها لي عبر السفارة أرسلت له ثمنها لإنهاء الأمر".
حجم الأزمة
أجرى مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، دراسة على عينة مكونة من 255 سيدة ممن هاجر أزواجهن، وما ترتب على هذه الهجرة من تداعيات على المرأة والأسرة.
وبحسب منسق العيادة القانونية في المركز، زياد طه، فإن مبررات الدراسة والبحث جاءت بسبب ارتفاع معدلات الهجرة من قطاع غزة، خلال الأعوام الأخيرة، وزيادة عدد الشكاوى، وطلبات المساعدة من زوجات المهاجرين.
وأظهرت النتائج أن الهجرة أدت إلى إفقار الأسرة، وليس تحسين الدخل، كما أدت لخروج زوجات للبحث عن عمل، وتحمّلن غالبًا ديونًا وقروضًا مالية وأعباءً وأدوارًا إضافية، وواقعًا مريرًا ازدادت حدته أكثر خلال غياب الزوج، بحسب الدراسة.
وبينت نتائج الدراسة أن ربع الأزواج من إجمالي عينة البحث قد تزوجوا في بلاد المهجر، و82% منهم هاجروا بصورة دائمة ولم يعودوا مرة أخرى للقطاع، و40% من السيدات محل الدراسة قمن ببيع مصاغهن الذهبي للإنفاق على أبنائهن.
ووفق الدراسة، فإن ثلث الأزواج 37.3%، هاجروا إلى دول أوروبية، وحوالي ثلث آخر 30.7% هاجروا إلى دول عربية، وفي كل الحالات أدت الهجرة لخروج الزوجة إلى العمل لتعيل أسرتها.
أحلام لم تتحقق
أمينة محمود (35 عامًا)، من شمال قطاع غزة، غادر زوجها إلى بلجيكا بعد أن وعدها بأنها ستلحق به بمجرد استقرار أموره هناك، وإيجاد عمل مناسب؛ ومرت 5 أعوام، ولم يفِ بالوعد.
ورغم ذلك، آثرت "أمينة" تحمّل الظروف والفقر وضيق ذات اليد، أملًا في اللحاق بزوجها هناك، وتقول لـ"إرم نيوز": "لدي طفلتان واحدة بعمر 5 سنوات، والثانية بعمر 8 سنوات، أمضينا حياتنا في مشقة كبيرة، ما بين شوقهن لوالدهن وحلم السفر إليه، وكل ما رسمه لنا عن الحياة في الخارج انتهى بانقطاع تواصله معنا".
وكغيرها من زوجات المهاجرين أصبحت "أمينة" بلا مصدر دخل، وتقول: كثيرًا ما نامت الطفلتان " جائعتين، ولا أملك حيلة".
ساء الحال أكثر، فقررت "أمينة" طلب الإغاثة من والد الطفلتين الذي أغلق بدوره كل حسابات التواصل مع زوجته، لتدرك حينها أن "الحياة في الخارج سرقته منهن"، فلم يكن لها خيار إلا اللجوء للمحاكم للحصول على نفقة، في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2020، ثم حصلت على حكم التفريق للضرر من الغياب، في آذار/ مارس العام 2021، لكنها لم تحصل على أي من حقوقها الشرعية هي أيضًا.
مديرة مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، زينب الغنيمي، تقول إن قضية "المعلّقات" مرتبطة بالأساس بالحصار الإسرائيلي على غزة، والوضع الاقتصادي العام من تفشي البطالة والفقر، والشعور بالاختناق نتيجة الأوضاع، مما يدفع الناس للبحث عن فرص أخرى أفضل للحياة، تكون المخرج والمنفذ من الظروف التي يعانون منها.
يخرج الأزواج ولا يستطيعون توفير وسيلة لخروج الزوجات، بعضهم في الخارج لم يحصل على إقامة بعد سفره بطريقة غير شرعية، وبعضهم لم يحصل على عمل، بحسب الغنيمي.
وتصف "الغنيمي" الوعود الكثيرة التي يقطعها الأزواج لزوجاتهم بجلبهن للخارج بـ"الأحلام الوردية"، التي سرعان ما تتبخر، لأن طريق الخروج بالأساس صعب ولا يناسب الزوجات، ولا سبيل لوصولهن إلى أوروبا أو أي من البلدان العربية سوى عبر التهريب أو البحر، وهو ما يجعل مسألة استقدام الزوجة أمرًا صعبًا، وبالتالي لن تتمكن من الخروج من غزة وسيظللن معلقات، لتتحول المسألة إلى مشكلة عائلية تنتهي بطلب الطلاق.
على الجانب الآخر تجد "الغنيمي" أن الأزمة الحقيقية تتعلق بقدرة الزوجة على تحصيل حقوقها الشرعية المالية، كموضوع "النفقة"، فلا يوجد طرف يستطيع الدفع، "فهناك تهرب من المسؤولية من قبل الزوج".
حقوق لا تَسقط بالتقادم
تقول المحامية في جمعية عائشة لرعاية المرأة، هناء عبدالعال، إنها تولت الدفاع عن 10 زوجات حصلن على أحكام طلاق بالتفريق منذ العام 2018.
وتضيف أن المحكمة بعد الحكم بـ "تفريق الزوجة عن زوجها للضرر من الغياب"، تقضي لها بالحصول على حقوقها الشرعية من "عفش بيت" والمهر المؤجل، ونفقة الأولاد، لكن إذا كان الزوج خارج غزة لا تحصل الزوجة على أي نفقات أو مبالغ مالية تساعدها على المعيشة لحين عودته من الخارج.
ويسمح القانون الفلسطيني للزوجة طلب التفريق بعد مرور عام على انقطاع التواصل مع الزوج، وترفع دعوى "تفريق للضرر من الغياب"، وإن ثبت للمحكمة الشرعية ذلك تحكم بـ"التفريق"، بحسب تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو لـ"إرم نيوز".
أما عن حقوقهن الشرعية يقول الجوجو: "في حال كان للزوج مال ظاهر، فإن الزوجة تستوفي حقوقها منه، لكن معظم الأزواج تكون أوضاعهم صعبة، ولا تستطيع المحكمة إلزامهم بالإيفاء بالحقوق المترتبة على الطلاق وهم في الخارج، لذلك فالزوجة مضطرة لانتظار عودته للمطالبة بحقوقها"، مؤكدًا أن الحقوق "لا تسقط بالتقادم".
وفي العام 2022، استقبلت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل نحو 26 حالة تحتاج إلى المساعدة القانونية بسبب غياب الزوج، وهجرته إلى خارج البلاد، وترك الزوجات دون مصدر دخل أو معيل.
عروس ومهاجر
لم تتخيل "آمال كساب" (31 عامًا) يوم عرسها أن زوجها سيتركها بعد 10 أشهر للسفر إلى تركيا بحثًا عن حياة أفضل، بحسب قوله لها.
وتقول آمال: "رسم لي مستقبلًا باهرًا في الخارج، ووعدني أن ينجيني من حصار غزة بعد مرور 3 أشهر فقط من سفره، لذلك وافقت".
وتتابع الحديث: "في بداية زواجي أيضًا منعني من الإنجاب بحجة أنه يريد الإنجاب خارج غزة، وعندما سافر لم يكن يتواصل معي إلا قليلًا بذريعة انشغاله، وكان تواصله على فترات متباعدة، فكان يكتفي بالرد ببضع كلمات، ويطلب مني عدم التواصل، وأحيانًا يقوم بشتمي".
مرت المدة المحددة، وآمال تنتظر على أحر من الجمر أن تسافر إلى زوجها، وبدأت في تجهيز حقائب سفرها وأغراضها، وأوشكت على شراء التذاكر، لكنها تفاجأت بأنه تزوج بأخرى في تركيا، ولا يستطيع استقبالها هناك.
لم تستسلم "آمال" لتلك الظروف، وبعدما رفعت قضية طلاق، وحصلت على حكم المحكمة بالتفريق، "أكملت حياتي، والآن، أعمل بمجال التسويق في إحدى الشركات حتى أُعيل نفسي ولا أكون عبئًا على عائلتي".
تداعيات اقتصادية واجتماعية
تتسبب هجرة الزوج بتداعيات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، متنوعة، تذكر الاختصاصية الاجتماعية، ختام أبو عودة، بعضًا منها، أولها دفع الزوجة لثمن هجرة الزوج، خاصة إذا كان أهلها غير متفهّمين لوضعها.
تقول أبو عودة لموقع "إرم نيوز": "هذه المشاكل ظهرت خلال آخر عامين، حيث نرى الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية، وتدخُّل رجال الإصلاح لحلها وديًا" ولكن تتفاقم المشكلات - بحسب أبو عودة - حين يتدخل أهل الزوج في حياة الزوجة المعلّقة في أغلب جوانب الحياة، مثل: العمل، العلاقات الاجتماعية، الملبس، التحكم في خروجها".
وتخلق هجرة الزوج، تبعًا لكلامها، مشاكل نفسية واجتماعية على الزوجة، خاصة ما يتعلق بتوفير احتياجات أطفالها الأساسية من طعام وملبس، وإن غاب دخل الزوج وهي لا تعمل فإنها تمر بأسوأ شيء، وتكون تحت رحمة من يقدّم لها المساعدة، فبعض الزوجات تستسلم لأهل زوجها، وتتحمل كل أنواع العنف حتى لا تترك البيت والأولاد.
وتذكر "أبو عودة"، أن المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الزوجة من أهل زوجها – إذا كانت تعيش معهم في بيت واحد – يجعلها تبحث عن بيت مستقلٍ تجنبًا للمشاكل، وتزيد الاضطرابات النفسية لديها إذا كانت لا تعمل، وغير معتادة على تحمّل المسؤوليات، وتعتمد على الزوج بشكل كامل.