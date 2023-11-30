"كوب 28" تعيد للواجهة دور حاضنات الأعمال في تشجيع المقاولات البيئية في المغرب

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية الأفكار التي يقدمها رواد الأعمال الشباب، فغالبا ما تحتاج الشركات الصغيرة إلى التوجيه والاستشارة والدعم لمساعدتها على التفكير بشكل مستدام وإقامة وتنمية أعمالهم بشكل متين وتنافسي.

وهذه الخدمات أكثر أهمية بالنسبة لأصحاب المشاريع ذات البعد البيئي والأخضر، لأجل تطوير أعمالهم بشكل متخصص، حيث يحتاجون فيه إلى معرفة وافية بمجال الإدارة والتسيير ومناهج مصممة لبلورة الحلول البيئية بشكل جيد.

حاضنات الأعمال.. دور حاسم وبنيوي

وتُعرّف حاضنات الأعمال على أنها: مؤسسات تساعد الشركات الناشئة في التأسيس والانطلاق عن طريق تمكينها بمجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات مثل الاستشارات والخبرات والدعم الفني وتأمين المكاتب والعلاقات العامة والتمويل وفرص التكتل والتشبيك وغيرها، بحيث تسمح حاضنات الأعمال الناجحة بتدفق مستمر من الشركات الجديدة ذات الوظائف فوق المتوسط وإمكانات خلق الثروة، وهي في العادة إما تابعة لمؤسسات حكومية أو خاصة أو جمعيات غير ربحية.

وتلعب حاضنات الأعمال والمسرعات دورا حاسما وبنيويا، حيث تقوم بمساعدة رواد الأعمال في مجال الحلول البيئية على التفكير خارج الصندوق وتطوير نماذج أولية وتطويرها لاحقا، واختبار حلول المشاكل البيئية الملحة بشكل مبتكر ومستدام.

وتركز حاضنات الأعمال على مجالات مثل النفايات والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، كما يمكنها توفير دعم مالي أولي للمشاريع الواعدة، والاستعانة بخبرات رواد أعمال ناجحين، ومساعدة رواد الأعمال على الوصول إلى الأسواق ورأس المال الخاص، ويساعد دعم الحاضنات رواد الأعمال في المجال البيئي على المضي قدما، وزيادة إيرادات المقاولات الخضراء وخلق فرص شغل جديدة. حول نتائج تشخيص النظام البيئي لريادة الأعمال المناخية والابتكار.

وحسب تقرير البنك الدولي حول نتائج تشخيص النظام البيئي لريادة الأعمال المناخية والابتكار، فإن المنظومة البيئية لريادة الأعمال في المغرب تتألف من منظمات دعم محلية ودولية عدة، تتركز معظمها في مجال الدعم في المراحل المبكرة.

وقد أنشئت العديد من هذه المنظمات مؤخرا، ولا سيما بعد مؤتمر القمة العالمية لريادة الأعمال المنعقد سنة 2014 بمراكش، وتضم المنظومة البيئية لريادة الأعمال عدة فاعلين ومتدخلين منهم الوزارات الحكومية والمؤسسات المالية والمؤسسات التعليمية ومنظمات غير حكومية. وهناك عدد قليل من هذه البرامج لديها تركيز جزئي على تكنولوجيا المناخ.

وأشار التقرير إلى أنه من أصل عشر حاضنات للأعمال التي شملها التشخيص، فقط اثنتان من تركز عملها بشكل كامل يصل إلى 100% على مواضيع البيئة والمناخ، في حين واحدة تركز عملها بنسبة 50% على قضايا البيئة والمناخ، وثلاث حاضنات بنسبة 25%، وأربع حاضنات لا تشتغل على قضايا البيئة.

وفي سياق متصل، قالت الخبيرة في المقاولات البيئية جميلة الحضري لـ"إرم نيوز" إن عمل حاضنات الأعمال على خلق بيئة مساعدة ومشجعة على تطوير الأفكار يعد أحد المكاسب المهمة التي توفرها هذه المؤسسات، وبالإضافة إلى دورها في تشجيع الابتكار الأخضر وتقديم حلول جديدة فهي أيضًا تشجع على اعتماد بعد بيئي في نماذج الأعمال التي تطورها المقاولات خلال مراحل تأسيسها.

وأضافت الحضري إن حاضنات الأعمال وإن لم تكن تشتغل على القضايا البيئية بشكل أساس فإنها تعمل على تشجيع التكنولوجيا والرقمنة، وهي إحدى الصيغ التي يمكن اعتبارها صديقة للبيئة ومساهمة في تقليل استنزاف الموارد الطبيعية والحد من مظاهر التلوث، ناهيك عن دور الحاضنات في نشر الحس المقاولاتي لدى الشباب ودفعهم إلى التفكير في حلول بيئية جديدة عبر المسابقات التي تطلقها بشكل دوري داخل الجامعات أو بشكل مفتوح أمام الجميع.