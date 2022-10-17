البيطريون المزيفون يهددون ثروة الأردن الحيوانية (تحقيق)

أطباء "بحكم الواقع"

اعتاد "عامر. خ" التعريف عن نفسه بشكل مباشر أو عبر "بروشورات" على أنه طبيب بيطري، وبأنه يمتلك صيدلية بيطرية وسط العاصمة الأردنية عمّان.



ويجري الرجل عمليات كاملة للحالات الطارئة وجراحات صغرى وكبرى للحيوانات، على مدار الساعة، وينشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وفق متابعتنا لصفحته على "فيسبوك".



أقيمت بحقه دعوى قضائية بتهمة ممارسته مهنة الطب البيطري على الرغم من أنه غير منتسب أو مسجل بسجلات الأطباء في نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين، كما أنه غير مسجل في قائمة أسماء البيطريين المزاولين للمهنة في وزارة الزراعة (مديرية البيطرة).



أُدين عامر وحُكم عليه بغرامة 100 دينار والحبس شهرا واحدا. بعد انقضاء المدة عاد لمزاولة المهنة وفتح عيادته من جديد وكأن شيئا لم يكن.



تنص المادة (18/أ) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في الأردن رقم 10 لسنة 1988، على أنه "يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من انتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأي وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأنه له الحق في ممارسة المهنة".

شكاوى بلا طائل

وصل عدد الشكاوى ضد منتحلي صفة بيطري العام 2020، إلى 50 شكوى، وارتفعت إلى 60 خلال 2021، وفقا لنقابة الأطباء البيطريين، في ظل وجود 66 عيادة بيطرية و104 صيدليات منتشرة بالمملكة.



ووصل الأمر ببعض منتحلي صفة أطباء بيطريين إلى التغيب عن جلسات المحكمة، كما حصل مع أحمد عبدالصمد (اسم مستعار).



جُرّم عبدالصمد بانتحال صفة طبيب بيطري، وصدر بحقه حكم غيابي بالحبس ثلاثة أشهر، استبدلها بدفع غرامة مالية.



بالعين المجردة

جالت معدة التحقيق على ثماني عيادات وصيدليات بيطرية في منطقتي "عين الباشا" و"اليادودة"، المعروفتين بتربية المواشي. ووثقت كيف تتم معاينة المواشي وتحضير العلاجات وإعطائها من عمال بعضهم من جنسيات عربية لا يحملون حتى شهادة الثانوية، وآخرون يحملون تخصصات بعيدة عن البيطرة، مثل المختبرات والهندسة الزراعية.



راجعت معدة التحقيق هذه الأسماء في سجلات نقابة الأطباء البيطريين ومديرية البيطرة بوزارة الزراعة ولم تجدها.



وتعود مسؤولية متابعة العيادات والصيدليات البيطرية إلى وزارة الزراعة التي تنفّذ 10 جولات تفتيشية سنويا كما يقول مسؤولون فيها، ولكنها أنكرت بداية علمها بوجود المنتحلين داخل الصيدليات، ثم أكدت صعوبة متابعتهم لأنهم ينتشرون خارج الأماكن المرخصة.



في حين قدم عامل من جنسية عربية نفسه لمعدة التحقيق، على أنه طبيب بيطري من داخل إحدى الصيدليات البيطرية، وأبدى استعداده لزيارة مزرعة مواشٍ وفحص حيوانات الإبل وعلاجها، وبعد التقصي تبين بأنه لا يحمل أي شهادة علمية.



ضعف الرقابة

يقر نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين أحمد دحيات (تضم النقابة 1817 طبيبا مسجلا بشكل قانوني) بأن "ضعف الرقابة من الجهات المعنية، وعدم تطبيق قانون ممارسة مهنة الطبيب البيطري، هو ما فتح الباب أمام استباحة قطاع الطب البيطري على مصراعيه".



يقول دحيات لـ"إرم نيوز": "لا توجد ضابطة عدلية في نقابة الأطباء البيطريين لتطبيق القانون، كما أنه لا توجد أي رقابة تذكر من قبل الجهات الحكومية، وتلك الفوضى مكّنت بعض المتطفلين على المهنة من إجراء عمليات جراحية والتعامل مع الأدوية البيطرية بتهاون وعدم دراية".



تداخل عمل الصيدليات والعيادات

الطبيب البيطري عاكف الزعبي يضع المهندسين الزراعيين على قائمة منتحلي صفة الطبيب البيطري. ويقول: "المهندس يمارس الطب بالرغم من أن عمله يقتصر على بيع الأدوية".



قانونيا يحق للمهندس الزراعي العمل في الصيدليات ومتابعة التخزين السليم للأدوية البيطرية حصرا.



وتنص المادة العاشرة من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في الأردن على أنه "يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وإنتاجه وبيع الأدوية البيطرية الجاهزة دون غيرها، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في التعامل بتلك الأدوية".



وتقر نقابة الأطباء البيطريين بتداول الأدوية البيطرية دون مراعاة الشروط الصحية لضمان سلامتها من التلف.



يوضح النقيب دحيات أن "ثمة أدوية تحتاج إلى وضعها في الثلاجة وبعضها الآخر في درجات حرارة معتدلة، إلا أن هناك بعض الأشخاص وعددا من سيارات النقل الصغيرة تبيع الأدوية البيطرية للمزارعين مباشرة، دون الالتفات إلى تعرضها للتلف بسبب سوء التخزين أو فسادها".



مدير قسم البيطرة في وزارة الزراعة الدكتور عصام حوا يكشف لـ"إرم نيوز" أن "آلية الرقابة في الوزارة تتمثل بالزيارات العشوائية كل شهرين تقريبا على العيادات البيطرية، وفي حال وجود مخالفات فإن المخالفين يتحولون إلى المحكمة لتحكم عليهم بغرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 دينار وحبس شهر يمكن استبداله بغرامة مالية".



ويشير إلى أنه "لا يوجد أرقام لأعداد حملات التفتيش، وإنما بحسب نشاط الأطباء البيطريين، فالعيادات ممتدة من شمال الأردن إلى جنوبه".



لا إحصائيات

تغيب إحصائيات نفوق المواشي عن وزارة الزراعة، ويبرر مدير الدائرة البيطرية في وزارة الزراعة عصام حجو الأمر بأن المديرية لا تتبلّغ عن حالات نفوق المواشي في كثير من الأحيان حين حدوثها، ولذلك لا يوجد إحصائيات داخل وزارة الزراعة حول أعداد المواشي النافقة.



لكن استمارة سنوية توزعها دائرة الإحصاءات العامة على المزارعين، أظهرت أن عدد المواشي النافقة في المملكة بلغ في العام 2020 وحده 113.284 رأس موزعة كالآتي: (الضأن 85,843، أبقار 1031، ماعز 26,410)، فيما سجلت رقما قياسيا في 2016 زاد على 250 ألف رأس.