"بروفيسور سائق حافلة".. نزيف الكفاءات الأكاديمية في اليمن (1)

من المضايقة إلى جامعات بريطانيا

يروي الأكاديمي مروان مفلح (اسم مستعار) اضطراره إلى إغلاق كل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إجهاض تجربته التدريسية في إحدى كليات التربية التابعة لجامعة حضرموت، بسبب عدم توفّر سكن له ولأسرته أسوةً ببقية الكادر الأكاديمي، ويتحدث عن تعرضه إلى جملة من المضايقات والتهديدات، بعد عودته إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تقيم فيها أسرته، بسبب عدم "قبولهم بأي متنوّر غير خاضع لسياساتهم ورقابتهم المشددة على معظم ما ينشر، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي".

يقول مفلح، الحاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي عام 2020، من جامعة "أفلو" بعاصمة ولاية تيلانغا الهندية، حيدر أباد، إنه على الرغم من صبره وتحمّله للضغوط خلال فترة بقائه في صنعاء، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على عقد عمل لائق، إذ عُرض عليه العمل في جامعة صنعاء، لكن العرض كان دون مقابل مادي، وهو ما اضطره إلى خوض تجربة العمل في الجامعات الأهلية، التي قال إنها "تستغل الكوادر التعليمية ماليًا، بما لا يكاد يغطي مصاريف المواصلات فقط، لأن هذه الكوادر ليس لديها أي خيارات أخرى، فكيف يمكن للأكاديمي تدبّر أمور ومتطلبات أسرته وأساسيات الحياة الكريمة؟".

وعلى غرار نظيراتها الحكومية، تدفع الجامعات الأهلية في اليمن على الساعة التدريسية الواحدة نحو 2500 ريال (أقل من 5 دولارات) فيما يدفع بعضها الآخر 1800 ريال (أقل من 3,5 دولار)، وهذه المبالغ موازية لما كان يُدفع في عام 2011 قبل أن تفقد العملة اليمنية معظم قيمتها.

ويشير مفلح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه لجأ بعد سلسلة من المعاناة، للتواصل مع منظمة "CARA Scholars At-Risk" البريطانية، المهتمة بحياة الأكاديميين المعرّضين للخطر وفق معاييرها، واجتاز إجراءاتها الطويلة، ونجح في الانتقال إلى بريطانيا على نفقتها، ثم تمكن أخيرًا من الحصول على رخصة معتمدة من السلطات البريطانية لمزاولة التطبيق الأكاديمي وحصل على مقعد عمل في إحدى الجامعات العريقة، غربي لندن، وبات يمارس عمله الأكاديمي بكل أريحية، منذ عام، ويجد من يقدّر جهوده.

6 آلاف مهاجر

تمكّن معد التحقيق من الوصول إلى أحد المسؤولين في "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، والذي أبدى تعاونًا في البداية من خلال الرد على تساؤلاتنا، عبر تسجيلات صوتية وردود مكتوبة عبر تطبيق "واتس آب"، غير معترض على النشر.

لكن لم تمضِ نصف ساعة على تصريحه، حتى عاد معتذرًا يطلب عدم ذكر اسمه بسبب "سوء فهم بيني وبين آخرين" في الوزارة، كما قال.

وكان المسؤول أشار في أحد التسجيلات الصوتية، إلى أن التقديرات الأولية لأعداد الأكاديميين اليمنيين المهاجرين، من عموم الجامعات المحلية بمختلف مناطق البلاد، تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف أكاديمي مهاجر، منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، معظمهم أطباء ومهندسون وأساتذة في تخصصات عديدة.

وقال إن مغادرتهم كانت لأسباب مختلفة، بعضها مرتبط بالحرب والبعض الآخر لدواعي العلاج وآخرون للتفرغ العلمي (إجازة)، ونظرًا لسوء الأوضاع الحالية في البلد، "لم يعد منهم إلا القليل، ويعمل بعضهم في دول الجوار بموجب عقود عمل".

وأشار إلى أن آخر إحصائية موثقة لأعداد أساتذة الجامعات في محافظات شمال اليمن، تعود إلى العام 2014، ويبلغ فيها عددهم نحو 12 ألف أستاذ جامعي.

وتغيب إحصائيات الأكاديميين اليمنيين المهاجرين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، بحجة حداثة تأسيس الوزارة عقب انتقالها في العام 2017 من صنعاء، إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن.

وفي محاولة لمعرفة أعداد الأكاديميين المنقطعين والمهاجرين عن جامعة صنعاء ومدى تأثيرهم على العملية التعليمية، تواصلنا مع رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم محمد عباس، عبر الاتصال الهاتفي وبواسطة تطبيق "واتس آب" بضع مرات، دون أن نتلقى أي رد.

كما كررنا محاولات التواصل مع وكيل قطاع الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين، الدكتور غالب حميد، للحصول على تعليقات حول موضوع التحقيق، إلا أنه فضّل عدم الرد أو التعليق، رغم اطلاعه على الرسائل.

لكن عميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء، المعيّنة من قبل الحوثيين، الدكتورة هدى العماد، أفادت في مقابلة صحفية سابقة تعود لعام 2022، بأن نسبة المتسربين من هيئة التدريس وكوادر الجامعة لا تزيد على 15%، و"لم يؤثروا على العملية التعليمية، وتم شغل الفراغ الذي تركوه بكوادر يمنية مؤهلة"، على حدّ قولها.

لا مرتبات

يؤكد المسؤول في وزارة التعليم العالي التابعة للحوثيين، أن الوزارة خاطبت الجهات المسؤولة في حكومة صنعاء، وحذرتها من استمرار انقطاع المرتبات عن المجتمع الأكاديمي وما يترتب عليه من آثار سلبية على الجامعات وعلى التعليم العالي برمته.

وقال إن الوزارة لم تستطع توفير بدائل مادية لصرف المرتبات أو الحوافز الأخرى، "غير أن الجامعات الحكومية اعتمدت على التمويل الذاتي من خلال الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة، ويتم صرف بعض الحوافز الرمزية لأعضاء هيئة التدريس، لا تكاد تفي بالغرض، لكن يتم صرف بدل تدريس لأعضاء هيئة التدريس والإداريين".