الألغام.. إرث قاتل في سوريا

وظلت مدينة الشيخ مسكين (22 كم عن مركز مدينة درعا، و80 كم عن دمشق) تحت سيطرة فصائل محلية حتى مطلع عام 2016 قبل أن تصبح تحت سيطرة القوات الحكومية.

ومن درعا جنوب البلاد إلى حلب شمالها، أصيبت عوفة (30 عاماً) بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة تل رفعت ( 35 كم شمال مدينة حلب).



تعود عوفة بذاكرتها 5 سنوات إلى الوراء، "ضغطت على اللغم وأصبت، أسعفني زوجي وأخي في سيارة إلى أقرب مستشفى، ثم أُدخلت إلى غرفة العمليات. ذهبت بعدها إلى مستشفى بحلب، وبقيت فيه إلى أن نجحت عملية البتر، رجعت إلى المستشفى، بعد فترة راحة، لتجميل مكان العملية".



أكملت عوفة علاجها في مركز التأهيل البدني بشارع فيصل وسط مدينة حلب الذي تديره وتموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث حصلت على طرف اصطناعي لمساعدتها على الحركة وتجاوز الإصابة. وفقاً لإدارة المركز؛ بلغ عدد المستفيدين المسجلين فيه نحو 2300 شخص، العديد منهم مصابون بمخلفات الحرب، وذلك منذ افتتاحه عام 2015.



توضح عوفة أن تركيب الطرف الاصطناعي الأول كان صعباً، إلى أن اعتادت قدمها عليه بشكل تدريجي، إذ يتوجب عليها تبديله كل عام، وهو الطرف الخامس الذي ترتديه منذ الحادث.



تقول عوفة: "كنت سابقاً أتحرك وأعمل، أما الآن فأعتمد على أطفالي في مساعدتي بأعمال المنزل، إنْ لم أرتدي الساق الاصطناعية".

تصف عوفة حالتها اليوم: "أصبح الطرف جزءاً من حياتي لا يمكن الاستغناء عنه، ولا أستطيع الخروج من المنزل بدونه".

تعبر عوفة عن صعوبة تقبل كيف كانت حياتها قبل الإصابة وكيف أصبحت، "أحياناً أحزن وأشعر بالضيق كلما احتجت إلى تبديل الطرف، فأواسي نفسي بالصبر إلى أن أرتدي طرفاً جديداً، وأعود إلى حياتي كما كانت في مدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى شهر".



رافق الأطفال أمهم في زيارتها هذه إلى المركز، تعقب عوفة "لا أخاف على أولادي ما داموا داخل القرية، لكنني لا أسمح لهم بالذهاب إلى المنطقة التي تعرضتُ فيها للإصابة بمفردهم".

ومن حلب إلى إدلب.. ما زالت المخاطر قائمة بالنسبة للسكان هناك بما في ذلك الأطفال ومنهم أنس، حتى وإن توقفت المعارك. يمارس أنس (14 عاماً) رعي الأغنام مع قريبه بعيداً عن منزله في الريف الشرقي لمحافظة إدلب، وفي أحد الأيام، دخل إلى منزل مجاور لمنطقة الرعي؛ حيث أمسك من دون دراية، بصاعق قنبلة يدوية من مخلفات الحرب، انفجر الصاعق بغتة، وبُتر إصبعان من يده اليسرى، تحسّنت صحة أنس لاحقاً، لكن الحادثة تركت آثاراً سلبية عليه.

يقول صلاح والد المصاب: "لم يعرف ولدي أن ما يحمله قابل للانفجار، سبّبت الإصابة إعاقة في يده أثرت على حياته بعدها". ويكمل بالقول: "توفي وتأذى أشخاص أعرفهم في منطقتنا نتيجة هذه المخلفات، كذلك انفجرت المخلفات بآليات زراعية منها حصادات أثناء موسم القمح".



وشهدت مناطق شرقي إدلب كما غيرها من مناطق المحافظة، معارك بين فصائل مسلحة وقوات الحكومة، قبل أن تستعيد الأخيرة السيطرة عليها في عام 2018.