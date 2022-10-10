بسبب الإصابة.. استبعاد ميسي من مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن مهاجمه ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة الفريق الفرنسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وغاب ميسي عن التعادل مع ستاد ريميس في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، حيث فشل باريس سان جيرمان في هز الشباك بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وطلب اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الاستبدال خلال الشوط الثاني من مباراة بنفيكا بالبرتغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات، الأسبوع الماضي؛ بسبب مشكلة في ربلة الساق.

كما سيغيب عن مباراة الغد كلّ من: بريسنل كيمبمبي، ونونو مينديز، وريناتو سانشيز.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع بنفيكا، فيما يتأخر يوفنتوس بأربع نقاط في المركز الثالث.

شارك ميسي الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 13 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 8، وخلال 9 مباريات لميسي في الدوري الفرنسي سجل 5 أهداف وصنع 7، في حين سجل هدفين وصنع هدفا في 32 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

حصد باريس سان جيرمان 7 نقاط من أول 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز 8 مرات، وتعادل مرتين، ولم يخسر.