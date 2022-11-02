دوري أبطال أوروبا: فرص تأهل ميلان وموقف يوفنتوس في ختام دور المجموعات
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملاعب دوري أبطال أوروبا لمتابعة منافسات الليلة الأخيرة في دور المجموعات بالبطولة.
وضمن 14 فريقا التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي.
وصعد أيضاً بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وآنتراخت فرانكفورت الألماني وتشيلسي الإنجليزي.
وتأهل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.
وتستعرض "إرم نيوز" مواجهات الليلة الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ميلان وحسم التأهل
تشهد المجموعة الخامسة في البطولة القارية مواجهة تجمع بين ميلان الإيطالي وضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، كما يلعب في نفس التوقيت تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.
ويحتل تشيلسي الصدارة برصيد 10 نقاط ويبقى ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويليه سالزبورغ برصيد 6 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر، بينما ضمن تشيلسي الصدارة.
ويحتاج ريد بول سالزبورغ للفوز على ميلان للتأهل على حسابه إلى ثمن النهائي.
ويحتاج دينامو زغرب للفوز على تشيلسي في عقر داره للوصول إلى 7 نقاط والمشاركة في الدوري الأوروبي حال فوز ميلان على سالزبورغ.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن ميلان يبدو الأقرب لحسم الأمور والتأهل بشكل رسمي موضحاً أن اندفاع لاعبي سالزبورغ لهز الشباك وحاجتهم لتحقيق الفوز سيجعل هناك مساحات في دفاع الفريق النمساوي.
وأشار إلى أن ميلان يلعب على أرضه ووسط جماهيره وهي نقطة إيجابية ستعطيه دوافع أيضاً للتأهل.
شاختار أم لايبزيغ؟
تقام مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في الساعة 8:45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية بلقاء ريال مدريد الإسباني وضيفه سيلتيك الإسكتلندي كما يستضيف شاختار الأوكراني منافسه لايبزيغ.
ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وخلفه لايبزيغ برصيد 9 نقاط ثم شاختار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً سيلتيك برصيد نقطتين.
ويأمل ريال مدريد تحقيق الفوز على سيلتيك لحسم صدارة ترتيب المجموعة بشكل رسمي خاصة أن خسارة الريال أو التعادل وفوز لايبزيغ تفقد الفريق الإسباني الصدارة.
ويبقى صراع التأهل بين شاختار ولايبزيغ، خاصة أن الفريق الألماني تكفيه نقطة التعادل للتأهل رسمياً بينما يحتاج شاختار للفوز للتأهل مع تفوقه في المواجهات المباشرة.
السيتي وإشبيلية.. مواجهة تحصيل حاصل
وتشهد المجموعة السابعة مواجهتين تحصيل حاصل في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.
يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي منافسه إشبيلية الإسباني، كما يلعب كوبنهاغن الدنماركي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني.
ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 11 نقطة وضمن الصدارة على حساب دورتموند برصيد 8 نقاط مع تفوق السيتي في المواجهات المباشرة.
وضمن إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط المشاركة في الدوري الأوروبي.
موقف يوفنتوس
يستضيف يوفنتوس الإيطالي منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي ويخرج في الوقت ذاته بنفيكا البرتغالي لمواجهة مكابي حيفا في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.
ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وخلفه بنفيكا بنفس الرصيد ثم يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط وخلفه مكابي حيفا بنفس الرصيد.
ويعني فوز باريس على يوفنتوس ضمانه الصدارة إلا إذا فاز بنفيكا على مكابي حيفا بفارق أكبر بخمسة أهداف مما يسجله باريس.
ويحتاج يوفنتوس للفوز على ملعبه مع تعثر مكابي حيفا لينتقل الفريق الإيطالي بشكل رسمي إلى الدوري الأوروبي.
ويعني تساوي يوفنتوس مع مكابي حيفا في رصيد النقاط اللجوء إلى معيار فارق الأهداف الإجمالي، وهو ما يعادل قبل الجولة -3 ليوفنتوس و-9 لمكابي حيفا.
وقال محمد اليماني، إن يوفنتوس بحاجة لحسم الفوز للعودة معنوياً وفنياً بقوة لاستكمال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن باريس سان جيرمان سيقاتل للخروج بالفوز لعدم فقدان الصدارة.