دوري أبطال أوروبا: فرص تأهل ميلان وموقف يوفنتوس في ختام دور المجموعات

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملاعب دوري أبطال أوروبا لمتابعة منافسات الليلة الأخيرة في دور المجموعات بالبطولة.

وضمن 14 فريقا التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي.

وصعد أيضاً بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وآنتراخت فرانكفورت الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

وتأهل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

وتستعرض "إرم نيوز" مواجهات الليلة الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ميلان وحسم التأهل

تشهد المجموعة الخامسة في البطولة القارية مواجهة تجمع بين ميلان الإيطالي وضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، كما يلعب في نفس التوقيت تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتل تشيلسي الصدارة برصيد 10 نقاط ويبقى ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويليه سالزبورغ برصيد 6 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر، بينما ضمن تشيلسي الصدارة.

ويحتاج ريد بول سالزبورغ للفوز على ميلان للتأهل على حسابه إلى ثمن النهائي.

ويحتاج دينامو زغرب للفوز على تشيلسي في عقر داره للوصول إلى 7 نقاط والمشاركة في الدوري الأوروبي حال فوز ميلان على سالزبورغ.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن ميلان يبدو الأقرب لحسم الأمور والتأهل بشكل رسمي موضحاً أن اندفاع لاعبي سالزبورغ لهز الشباك وحاجتهم لتحقيق الفوز سيجعل هناك مساحات في دفاع الفريق النمساوي.

وأشار إلى أن ميلان يلعب على أرضه ووسط جماهيره وهي نقطة إيجابية ستعطيه دوافع أيضاً للتأهل.