المنافسون المحتملون لمانشستر سيتي وليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
ضمن 14 فريقا تواجدهم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات أمس الثلاثاء، وسيعرف آخر فريقين في لقاءات اليوم الأربعاء، في المجموعتين الخامسة والسادسة.
وقبل إجراء مباراته الأخيرة ضد إشبيلية، يوم الأربعاء، ضمن مانشستر سيتي تواجده في دور الـ16 وصدارة المجموعة، وهو ما يمنحه أفضلية لعب لقاء الإياب على أرضه ومواجهة فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.
ولن يواجه مانشستر سيتي في دور الـ16 أندية ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا في المجموعة الأولى، وبروسيا دورتموند، الذي حل ثانيا في نفس المجموعة، لكون قوانين القرعة في هذا الدور تقتضي عدم مواجهة فرق من نفس البلد أو نفس المجموعة.
وقد يواجه مانشستر سيتي في دور الـ16 أحد الأندية التالية: كلوب بروج أو إنتر ميلان أو آنتراخت فرانكفورت، وهي التي أنهت في المركز الثاني في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.
كما قد يواجه أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات، والمرشحون هم: ميلان أو سالزبورغ في المجموعة الخامسة، ريال مدريد أو لايبزيغ أو شاختار دونيتسك في المجموعة السادسة، وباريس سان جيرمان أو بنفيكا عن المجموعة الثامنة.
ليفربول
بينما أنهى ليفربول دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الأولى وسيواجه أحد الأندية التي حلت في المركز الأول ويلعب لقاء الذهاب في دور الـ16 على أرضه.
ويتصدر نابولي المجموعة بسبب تفوقه بالمواجهات المباشرة على ليفربول، بعد فوزه في المباراة التي لُعبت في إيطاليا 4-1.
وحسم فريقا نابولي وليفربول تأهلهما منذ الجولة قبل الماضية، والفريقان كانا يلعبان من أجل صدارة المجموعة للحصول على قرعة أسهل في دور الستة عشر.
ولن يواجه ليفربول أندية تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي، التي حلت في المركز الأول في مجموعاتها، ونابولي الذي تصدر نفس مجموعته، حسب قوانين قرعة دور الـ16.
وبذلك يكون المنافسون المحتملون لفريق ليفربول: بورتو وبايرن ميونخ و(ريال مدريد أو لايبزيغ)، و(باريس سان جيرمان أو بنفيكا).
وبانتهاء منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، ستكتمل ملامح متصدر ووصيف كل مجموعة في انتظار قرعة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل.
المتأهلون إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي.
المجموعة الثانية: كلوب بروج البلجيكي، بورتو البرتغالي.
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي.
المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.
المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي، لم يُحسم بعد.
المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لم يُحسم بعد.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني.
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي.