المنافسون المحتملون لمانشستر سيتي وليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ضمن 14 فريقا تواجدهم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات أمس الثلاثاء، وسيعرف آخر فريقين في لقاءات اليوم الأربعاء، في المجموعتين الخامسة والسادسة.

وقبل إجراء مباراته الأخيرة ضد إشبيلية، يوم الأربعاء، ضمن مانشستر سيتي تواجده في دور الـ16 وصدارة المجموعة، وهو ما يمنحه أفضلية لعب لقاء الإياب على أرضه ومواجهة فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

ولن يواجه مانشستر سيتي في دور الـ16 أندية ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا في المجموعة الأولى، وبروسيا دورتموند، الذي حل ثانيا في نفس المجموعة، لكون قوانين القرعة في هذا الدور تقتضي عدم مواجهة فرق من نفس البلد أو نفس المجموعة.

وقد يواجه مانشستر سيتي في دور الـ16 أحد الأندية التالية: كلوب بروج أو إنتر ميلان أو آنتراخت فرانكفورت، وهي التي أنهت في المركز الثاني في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

كما قد يواجه أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات، والمرشحون هم: ميلان أو سالزبورغ في المجموعة الخامسة، ريال مدريد أو لايبزيغ أو شاختار دونيتسك في المجموعة السادسة، وباريس سان جيرمان أو بنفيكا عن المجموعة الثامنة.