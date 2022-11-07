نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: ليفربول ضد ريال مدريد.. وباريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

وأسدل الستار على دور المجموعات بنهاية الجولة السادسة، الأربعاء الماضي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

وجاء المتأهلون في الصدارة، كالآتي: بايرن ميونخ - بنفيكا - تشيلسي - مانشستر سيتي - نابولي - بورتو - ريال مدريد - وتوتنهام هوتسبير.

أما المتأهلون في الوصافة فهم : كلوب بروج - بروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت - إنتر ميلان - لايبزيغ - ليفربول - ميلان - وباريس سان جيرمان.

نظام القرعة

يلتقي في دور الـ16 الفرق التي تصدرت مجموعاتها مع نظيراتها التي تأهلت باحتلالها المركز الثاني؛ ما يعني عدم إمكانية مواجهة فريقين متصدرين لبعضهما.

ولا يمكن أيضا لفريق أن يلتقي بآخر كان متواجدا معه في المجموعة ذاتها، وكذلك يستحيل وضع فريقين من بلد واحد ضد بعضهما في دور الـ16.

هذا يعني أنه لا يمكن مثلا لبايرن ميونخ ملاقاة إنتر ميلان بعدما تأهلا من مجموعة واحدة، كما لا يمكن أن يلتقي تشيلسي المتأهل متصدرا مع مواطنه ليفربول، المتأهل كوصيف.

نظام دور الـ16

مواجهات دور الـ16 تُلعب ذهابًا وإيابًا، إذ سيخوض الفريق المتصدر جولة الإياب على ملعبه.

كما يجدر التذكير بأن نظام الهدف الاعتباري - قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين - قد ألغاه اليويفا منذ الموسم الماضي.

وبالتالي إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وحال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.

مواعيد مباريات دور الـ16:

حدد "يويفا" مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير 2023.

أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 مارس 2023.

مواعيد قرعة ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية:

بعد الانتهاء من مباريات دور الـ16، سيجري "يويفا" قرعة الأدوار التالية في يوم واحد، وهو الجمعة الـ17 من مارس 2023.