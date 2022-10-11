بوتر: الفوز في سان سيرو المذهل سيكون أمرا مميزا لتشيلسي

قال غراهام بوتر مدرب تشيلسي عشية مواجهة ميلان إن فريقه يجب أن يكون مستعدا لمواجهة صعبة بدنيا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء وسيكون الفوز أكثر خصوصية لأنه سيأتي في سان سيرو.

ويمر تشيلسي حاليا بفترة تألق قبل خوض مباراة المجموعة الخامسة بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات منذ فترة التوقف الدولي، بما في ذلك الفوز 3/0 على ميلان في ستامفورد بريدج.

وردا على سؤال حول مدى تميز الفوز في سان سيرو حيث نادرا ما تقدم الأندية الإنجليزية أداء جيدا، قال بوتر للصحفيين: "هذا هو التحدي الذي نواجهه وهذا ما علينا أن نحاول القيام به. إنه مكان رائع هنا، مباراة مختلفة تماما".

وأضاف: "سيحاول ميلان الاستفادة من ميزة أرضه كما فعلنا. فريقان جيدان ومتكافئان تماما. ستكون مباراة رائعة وأنا أتطلع إليها حقا".

وأتم: "نحن نتوقع مباراة صعبة حقا. ميلان لديه الكثير من اللاعبين الرائعين وفريق منظم جيدا حقا. إنهم مرنون للغاية ويمكنهم صنع الفرص والهجوم والدفاع بعدة طرق".

وقال بوتر إن الجناح المغربي حكيم زياش لم يسافر مع الفريق لإيطاليا لأنه كان مريضا، بينما يمكن أن تتأخر عودة لاعب الوسط نغولو كانتي للملاعب حسب أداء اللاعب الفرنسي في التدريبات.

وقال بوتر عن كانتي، الذي غاب عن الملاعب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية منذ منتصف أغسطس الماضي: "نحن فقط "ننتظر "ردة فعله خلال التدريبات.

وأكمل بوتر: ردة التعافي ليست مثالية بالتأكيد وهي مخيبة للآمال بالنسبة له ولنا. سيتعين علينا أن نرى مدى ذلك وننطلق من هذه النقطة".

ويعود تياغو سيلفا لاعب تشيلسي إلى سان سيرو حيث لعب مع ميلان وفاز بالدوري الإيطالي، وأشاد بوتر باللاعب البالغ من العمر 38 عاما قائلا إن مستقبله في النادي الإنجليزي بيده.

وقال مدرب تشيلسي عن المدافع البرازيلي الذي يستمر عقده حتى نهاية الموسم: "إنه قائد ومحترف وشخص رائع. لقد كان من دواعي "سروري العمل معه".

وتابع: "قرار البقاء في النادي في يد تياغو. لقد كنت هنا لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع وأرى إمكانياته".

وأتم: "مستوى الأداء الذي يمكن أن يصل إليه ومقدار الاحترام الذي يحظى به طوال المباراة أمر لا يصدق. كل ما يمكنني فعله هو مساعدته على الاستمتاع بكرة القدم هنا".