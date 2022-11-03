ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح وكيليان مبابي ينهيان دور المجموعات في الصدارة
أنهى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف لكل منهما.
وسجل صلاح ومبابي هدفا لكل منهما في الجولة الأخيرة في مرمى كل من نابولي ويوفنتوس ليبقيا مشتركين في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.
وبلغ باريس سان جيرمان وليفربول دور الـ16 وجاء كل منهما في المركز الثاني في مجموعته.
وخلف الثنائي يتواجد كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي اللذين غابا عن التسجيل في الجولة السادسة، والإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو الذي سجل هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد وسجل كل منهما 5 أهداف.
وبعد إجراء 96 مباراة ونهاية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا سُجل 304 أهداف بمعدل بلغ 3،14 هدف في المباراة، وهدف كل 28 دقيقة.
ويتصدر نابولي ترتيب أفضل هجوم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتسجيله 20 هدفا مقابل 18 هدفا لبايرن ميونخ و17 هدفا لليفربول و16 هدفا لكل من بنفيكا وباريس سان جيرمان و15 هدفا لريال مدريد.
وفي ما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
1. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ومحمد صلاح (ليفربول): ولكل منهما 7 أهداف.
2. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ومهدي طارمي (بورتو): 5 أهداف لكل منهم.
3. ليروي ساني (بايرن ميونخ) وجيكومو راسبادوري وجيوفاني سيميوني (نابولي) وجود بيلينغهام (بروسيا دورتموند) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) وجواو ماريو ورافا سيلفا (بنفيكا) ومحمد قدوس (أياكس): 4 أهداف لكل منهم.