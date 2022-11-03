ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح وكيليان مبابي ينهيان دور المجموعات في الصدارة

وبلغ باريس سان جيرمان وليفربول دور الـ16 وجاء كل منهما في المركز الثاني في مجموعته.

وخلف الثنائي يتواجد كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي اللذين غابا عن التسجيل في الجولة السادسة، والإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو الذي سجل هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد وسجل كل منهما 5 أهداف.