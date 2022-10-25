غالتييه: غيرنا طريقة اللعب لتحقيق الاستفادة القصوى من ميسي ومبابي ونيمار

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، إنه غيّر طريقة لعب فريقه في المباريات الأخيرة لاختبار كيف يمكن للثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار اللعب بشكل أكثر فاعلية، وبالقرب من بعضهم البعض.

وبعد ثلاثة تعادلات متتالية في جميع المسابقات، وشكوى مبابي من دوره في الفريق، تخلى غالتييه عن طريقة 3-4-2-1 وتحول للعب 4-3-1-2، حيث فاز باريس سان جيرمان في مباراتين على التوالي، بما في ذلك فوز على المنافس أولمبيك مارسيليا.

وقال غالتييه للصحفيين الثلاثاء قبل الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا: "لقد غيرنا طريقتنا في آخر مباراتين لأسباب مختلفة.

وأضاف: "أردنا أن نرى كيف يمكن أن نكون أكثر خطورة وكيف يكون هناك ثلاثي هجومي يلعب بالقرب من بعضه البعض".

وسيضمن الفوز في المباراة الخامسة بدوري الأبطال مقعدا لباريس سان جيرمان في دور الـ16 للبطولة.

وقال غالتييه: "لقد لعبنا مباراتين بهذه الطريقة، لكن بغض النظر عن الطريقة، يتعين عليك أن تركض كثيرا. حتى لو لعبنا غدا بهذه الطريقة، فلا يزال علينا الاعتماد على مجهود بعضنا البعض.

وأتم: "إنها مزية أن تمتلك طريقتين للعب.. صحيح أن هناك تفكيرا دائما حول أفضل طريقة لنشر ثلاثي هجومنا في الملعب. هم لاعبون يحلم أي مدرب بامتلاكهم، لكن الأمر متروك لي كمدرب لوضعهم في أفضل الظروف".

وحقق باريس سان جيرمان فوزين وتعادل مرتين في أول 4 جولات في دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري الفرنسي فقد حقق الفوز 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

وباريس سان جيرمان إلى جانب ريال مدريد ونابولي فقط هي الأندية التي لم تخسر في دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية حتى الآن.