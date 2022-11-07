الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تحتضن مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتم تقسيم الأندية الـ16 التي تأهلت عن المجموعات الثمانية إلى مستويين، تضم الأولى متصدري المجموعات والثانية الأندية التي احتلت المركز الثاني.

وتأهل كل من ريال مدريد الإسباني حامل لقب النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا بواقع 14 لقبًا.

ومن إنجلترا تأهلت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي، ويمثل ألمانيا كل من بايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت.

ومن إيطاليا يتواجد الثلاثي ميلان ونابولي وإنتر ميلان، وتأهل الثنائي البرتغالي بورتو وبنفيكا.

إلى جانبها يتواجد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

وتنص قوانين القرعة على عدم مواجهة فريقين من نفس البلد، وعدم مواجهة فريقين كانا في نفس المجموعة في دور المجموعات، كما يجرى لقاء ذهاب دور الـ16 في ميدان الأندية التي حلت ثانيا في المجموعات ولقاء الإياب في ملعب متصدري المجموعات.

وتلعب لقاءات الذهاب أيام 14 و15 و21 و22 فبراير 2023، فيما تقام لقاءات الإياب أيام 7 و8 و14 و15 مارس 2023.

ومنذ الموسم الماضي تم إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الملعب، وفي حال التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب يلعب الفريقان شوطين إضافيين في لقاء الإياب ثم ضربات الترجيح في حال استمرار التعادل في مجموع اللقاءين.