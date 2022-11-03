صحف رياضية: يد حديدية لريال مدريد.. من أجل الصدارة ضد رونالدو.. وجنة ميلان
شكلت نتائج مباريات أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز ريال مدريد وتصدر مجموعته، وفوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس وأنهى في المركز الثاني، وفوز تشيلسي ومانشستر سيتي وتأهل ميلان لدور الـ16، وأبرز لقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بتطورات الحالة الصحية للاعبي المنتخب الإنجليزي والكوري الجنوبي هيونغ مين سون قبل كأس العالم في قطر، وتأثير سقوط أتلتيكو مدريد أوروبيا على بقاء نجومه، والمنافسين المحتملين لريال مدريد وأبرزهم باريس سان جيرمان، ووحدة لاعبي برشلونة والطاقم التقني للفريق وعشاء الطاقم الفني واللاعبين في برشلونة من أجل الوحدة والفوز بالألقاب.
وفيما يأتي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 5/1 على سلتيك وضمان صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا وكتبت "يد حديدية".
الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 والمنافسين المحتملين لريال مدريد وكتبت "باريس سان جيرمان مبابي منافس محتمل لريال مدريد في دور الـ16".
واهتمت الصحيفة بمباريات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكتبت عن لقاء ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد "من أجل الصدارة ضد كريستيانو رونالدو".
سبورت
ركزت الصحيفة على مفاوضات برشلونة مع الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي وكتبت "مفاوضات مع جورجينيو".
الصحيفة اهتمت بنتائج دوري أبطال أوروبا، فوز ريال مدريد على سلتيك 5/1، وفوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2/1، وكتبت "مهرجان لريال مدريد لحسم المركز الأول" و"معجزة من بنفيكا، وباريس سان جيرمان في المركز الثاني".
الصحيفة اهتمت بحفل عشاء لاعبي برشلونة والطاقم الفني وكتبت "عشاء للاعبي برشلونة والطاقم الفني للفوز بالألقاب".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على حفل العشاء الذي نظمه تشافي مدرب برشلونة لتوحيد لاعبيه بعد الفشل الأوروبي وكتبت "الكل في واحد".
الصحيفة تحدثت عن المنافسين المحتملين لريال مدريد وكتبت "باريس سان جيرمان منافس محتمل لريال مدريد".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد في دور المجموعات للدوري الأوروبي وكتبت "الصدارة تلعب في أنويتا".
كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة باريس للتنس.
أس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سلتيك 5/1 وضمان المركز الأول في مجموعة دوري أبطال أوروبا وكتبت "أسينسيو يركب في السيارة".
الصحيفة اهتمت بخروج أتلتيكو مدريد من المنافسات الأوروبية وكتبت "السقوط في أوروبا يدفع أتلتيكو مدريد لبيع اللاعبين".
كما اهتمت الصحيفة بتطورات دوري السوبر الأوروبي وكتبت "دوري السوبر الأوروبي يجلس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحدث".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية ريال سوسيداد وريال بيتيس وفياريال في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على تطورات الحالة الصحية للاعبي منتخب إنجلترا قبل نهائيات كأس العالم وإصابة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وكتبت "مخاوف على بنجامين تشايلويل" و"هاري كين بسهولة وسون يواجه قتالا من أجل المشاركة في قطر".
الصحيفة اهتمت بعودة بوكايو ساكا نجم آرسنال وكتبت "ساكا يعود".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2/1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي لم تكن كافية للحفاظ على صدارة المجموعة وكتبت "الفوز بخيبة الأمل".
الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على سالزبورغ 4/0 وهدفين للمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو وكتبت "جيرو: ثنائية مرحب بها".
كما اهتمت الصحيفة بلقاءات الأندية الفرنسية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على تأهل ميلان لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على سالزبورغ 4/0 وكتبت "جنة ميلان"، و"تأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال بعد 9 سنوات".
الصحيفة اهتمت بخسارة يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان 1/2 وانتقاله للعب الدوري الأوروبي وكتبت "باريس سان جيرمان يضرب بقوة أليغري الذي انتقل للدوري الأوروبي ويستعيد كييزا".
كما اهتمت بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وحظوظ المشاركة في نهائيات كأس العالم وكتبت "لوكاكو شغف عالمي".