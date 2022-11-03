صحف رياضية: يد حديدية لريال مدريد.. من أجل الصدارة ضد رونالدو.. وجنة ميلان

شكلت نتائج مباريات أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز ريال مدريد وتصدر مجموعته، وفوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس وأنهى في المركز الثاني، وفوز تشيلسي ومانشستر سيتي وتأهل ميلان لدور الـ16، وأبرز لقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتطورات الحالة الصحية للاعبي المنتخب الإنجليزي والكوري الجنوبي هيونغ مين سون قبل كأس العالم في قطر، وتأثير سقوط أتلتيكو مدريد أوروبيا على بقاء نجومه، والمنافسين المحتملين لريال مدريد وأبرزهم باريس سان جيرمان، ووحدة لاعبي برشلونة والطاقم التقني للفريق وعشاء الطاقم الفني واللاعبين في برشلونة من أجل الوحدة والفوز بالألقاب.