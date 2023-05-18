مشادة باتريك إيفرا مع مساعد غوارديولا بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)
دخل باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق في مشادة مع طاقم مانشستر سيتي حيث احتفل لاعبوه بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن مانيل إستيارتي مساعد بيب غوارديولا طلب من إيفرا، الذي ارتدى بدلة حمراء لإظهار انتمائه لمانشستر يونايتد، أن يهدأ في نهاية المباراة.
ورُصد إيفرا، الذي كان يلعب دوره كمحلل للتلفزيون الفرنسي، مع إستيارتي، الذي بدا أنه منزعج بشكل واضح مما كان يقول اللاعب السابق.
وعندما بدأ لاعبو مانشستر سيتي يحيون الجماهير في ملعب الاتحاد، اندلعت الحادثة خارج المنطقة الفنية.
وذكرت "ميرور" أن موظفي أمن مانشستر سيتي تدخلوا لضمان عدم خروج المشاجرة عن السيطرة، على الرغم من تصافح إيفرا وإيستيارتي قبل أن يفترقا.
وبعد الحدث انضم إيفرا لطاقم شبكة "سي بي إس" إلى جانب تييري هنري وجيمي كاراغر وميكا ريتشاردز.
وبحسب الصحيفة فقد كان اختيار إيفرا للباس استفزازيًّا بشكل متعمد.
وفي تعليقه على ما حدث قال باتريك إيفرا: "كان إستيارتي ينظر إليّ وكأنه يقول هذا لك".
وأضاف "اقتربت منه وسألته عن سر غضبه الشديد فقال لي لأنك انتقدتنا الموسم الماضي".
ونشر ريو فرديناند زميل إيفرا السابق في مانشستر يونايتد، مقطع فيديو قبل المباراة لإيفرا وهو يرتدي بدلته الحمراء وكتب: "مفاجأة، رجلي إيفرا يتجه إلى الاتحاد في بدلة حمراء" مع رموز تعبيرية ضاحكة.