مشادة باتريك إيفرا مع مساعد غوارديولا بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)

دخل باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق في مشادة مع طاقم مانشستر سيتي حيث احتفل لاعبوه بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن مانيل إستيارتي مساعد بيب غوارديولا طلب من إيفرا، الذي ارتدى بدلة حمراء لإظهار انتمائه لمانشستر يونايتد، أن يهدأ في نهاية المباراة.

ورُصد إيفرا، الذي كان يلعب دوره كمحلل للتلفزيون الفرنسي، مع إستيارتي، الذي بدا أنه منزعج بشكل واضح مما كان يقول اللاعب السابق.