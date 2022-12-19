أنشيلوتي يرد على تقارير رحيله عن ريال مدريد لتدريب منتخب البرازيل

المقارنة بين ميسي ورونالدو

وعن المقارنة الدائمة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أوضح أنشيلوتي: "ثنائية ميسي ورونالدو حفزت كليهما على اللعب بشكل جيد للغاية والحفاظ على منافسة عالية، ميسي أنهى مسيرته مع كأس العالم ولم يفعل رونالدو ذلك، لكنه يتمتع بمسيرة غير عادية خاصة ما حققه في ريال مدريد".

وأضاف "أعتقد أن رونالدو ما زال يتمتع بمستوى تنافسي للغاية، لا أعتقد أن اللعب في الدوريات العربية مناسب له، لكني لا أعرف ما الذي سيفعله في المستقبل".

وكانت تقارير ربطت رونالدو بالانتقال لنادي النصر السعودي، أو أحد الأندية القطرية، لكن "الدون" نفى هذا الأمر.

يذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نفى بدوره الأخبار التي تم تداولها بشأن تعيين كارلو أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل خلفًا لتيتي.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له على حسابه في موقع تويتر: "يكرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رئيس الكيان، إيدنالدو رودريغيز، لم يأذن لأي شخص (من داخل الاتحاد أو خارجه) بالسعي إلى أي مدرب أو محترف كرة قدم للانضمام إلى منتخب البرازيل".