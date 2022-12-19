أنشيلوتي يرد على تقارير رحيله عن ريال مدريد لتدريب منتخب البرازيل
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على التقارير التي ربطته بالرحيل عن "الميرنغي" لقيادة منتخب البرازيل، خلفا للمدرب تيتي، الذي رحل بعد إقصاء "السامبا" من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الإثنين: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل أنا أكبر سنًّا ولكني أشعر أنني بحالة جيدة في مدريد، ولا يزال لدينا العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها، لدي عقد ينتهي في عام 2024، وإذا لم تتم إقالتي فلن أغادر، سيكون هناك وقت للتفكير في مستقبلي".
وعن تقييمه لبطولة كأس العالم 2022، التي توج بها منتخب الأرجنتين، أشار: "كانت بطولة كأس عالم جيدة، اختُتمت بنهائي جميل وفازت به الأرجنتين بجدارة؛ وذلك لأن لديها لاعبين جيدين، ولأنها تمتلك الأفضل وهو ميسي، وتتمتّع بخط دفاعي جيد".
وتابع "كان سكالوني، مدرب الأرجنتين، جيدًا لأنه وضع اللاعبين في مكانهم، مع تنظيم دفاعي جيد قادر على دعم موهبة ميسي ودي ماريا وجوليان ألفاريز.. الأكثر موهبة والأفضل تنظيمًا وصلوا إلى النهائي ولم يخشوا الدفاع عند الضرورة".
ونجح منتخب الأرجنتين في حسم اللقب لصالحه بعد التعادل في المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي، بنتيجة 3 - 3، وحسمت ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين النتيجة لصالح راقصي التانغو.
المقارنة بين ميسي ورونالدو
وعن المقارنة الدائمة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أوضح أنشيلوتي: "ثنائية ميسي ورونالدو حفزت كليهما على اللعب بشكل جيد للغاية والحفاظ على منافسة عالية، ميسي أنهى مسيرته مع كأس العالم ولم يفعل رونالدو ذلك، لكنه يتمتع بمسيرة غير عادية خاصة ما حققه في ريال مدريد".
وأضاف "أعتقد أن رونالدو ما زال يتمتع بمستوى تنافسي للغاية، لا أعتقد أن اللعب في الدوريات العربية مناسب له، لكني لا أعرف ما الذي سيفعله في المستقبل".
وكانت تقارير ربطت رونالدو بالانتقال لنادي النصر السعودي، أو أحد الأندية القطرية، لكن "الدون" نفى هذا الأمر.
يذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نفى بدوره الأخبار التي تم تداولها بشأن تعيين كارلو أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل خلفًا لتيتي.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له على حسابه في موقع تويتر: "يكرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رئيس الكيان، إيدنالدو رودريغيز، لم يأذن لأي شخص (من داخل الاتحاد أو خارجه) بالسعي إلى أي مدرب أو محترف كرة قدم للانضمام إلى منتخب البرازيل".
ومن المنتظر أن تعود منافسات الدوري الإسباني بعد كأس العالم 2022، يوم الـ29 من ديسمبر الجاري، مع أولى مباريات الجولة الـ15، وستقام المباريات خلال 3 الأيام المتبقية من شهر ديسمبر الحالي بين الـ29 والـ31.
وتعود المنافسات بمواجهات قوية منها جيرونا ضد رايو فاييكانو، ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد ضد إلتشي، خيتافي ضد مايوركا.
وتستكمل الجمعة المواجهات: سيلتا فيغو ضد إشبيلية، قادش ضد ألميريا، بلد الوليد ضد ريال مدريد، برشلونة ضد إسبانيول، ريال سوسيداد ضد أوساسونا، فياريال ضد فالنسيا.
ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة، وكان خسر في واحدة أيضًا، وبفارق نقطتين عن وصيف الترتيب ريال مدريد صاحب الـ35 نقطة.