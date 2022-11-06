بيكيه: شعرت بالتحرر بعد قرار الاعتزال.. برشلونة بيتي ولدت هنا وسأعود

قال جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة المعتزل، إنه شعر بالتحرر حين أخرجه المدرب تشافي هيرنانديز في الدقيقة 83 خلال الفوز 2-صفر على ألميريا، يوم السبت، بعد أن غادر ملعب "كامب نو" باكيا وسط تصفيق حار من الجماهير.

وأعلن بيكيه، البالغ 35 عاما، يوم الجمعة، أن هذه المباراة ستكون الأخيرة له في الاستاد التاريخي بعد أن قرر اعتزال اللعب مع توقف الدوري الإسباني الأسبوع المقبل بسبب كأس العالم في قطر.

وتحدث لمنصة "دازون"، قائلا: "كان حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي عندما تركت الملعب، الشهور الأخيرة كانت صعبة جدا واليوم شعرت بالتحرر، كانت تجربة حياتية سأحتفظ بها للأبد".

وأضاف: "أنا سعيد ببذل كل جهد من أجل هذا النادي، قضيت أياما جيدة وأخرى سيئة لكنني فخور بها وأعتقد أنني أغادر بعد إتمام المهمة".

وبدأ بيكيه اللقاء وهو يحمل شارة القيادة في موسم واجه فيه انتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع وخرج من حسابات تشافي، وسط تقارير بأن المدرب وزميل الملاعب السابق خيره بين الرحيل أو الاعتزال قبل بداية الموسم.

وابتعد بيكيه عن الصورة بعد ضم المدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإيريك غارسيا وتألق الشاب رونالد أراوخو.

وزاد من الضغط راتبه الذي كانت تشير تقارير إلى أنه الأكبر بالنادي المتعثر ماليا، وكان كل يورو يؤثر في التعاقد أو تسجيل لاعبين جدد تحت رقابة اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام أن بيكيه سيتنازل عن راتب آخر عام ونصف بعقده في قرار سيحسن الوضع المالي لبرشلونة.