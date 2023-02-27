لماذا قرر ريال مدريد مقاطعة حفل جوائز "ذا بيست"؟

تحت عنوان "ريال مدريد يدير ظهره لجوائز The Best"، التي ستقام مساء اليوم الإثنين في باريس، كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" أسباب اتخاذ مسؤولي ريال مدريد هذا القرار بعدم تواجد مرشحيهم في جوائز الأفضل المقدمة من "فيفا".

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي، وكريم بنزيما، وكيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وبحسب العديد من التقارير الصحفية الموثوقة في أوروبا فإن النجم الأرجنتيني قد حسم اللقب بعد التتويج ببطولة كأس العالم في قطر.

ميسي ليس الوحيد الذي تؤكد الصحافة الأوروبية فوزه اليوم، بل أكدت "ماركا" فوز مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، بجائزة الأفضل متفوقًا على كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا.