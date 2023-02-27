لماذا قرر ريال مدريد مقاطعة حفل جوائز "ذا بيست"؟
تحت عنوان "ريال مدريد يدير ظهره لجوائز The Best"، التي ستقام مساء اليوم الإثنين في باريس، كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" أسباب اتخاذ مسؤولي ريال مدريد هذا القرار بعدم تواجد مرشحيهم في جوائز الأفضل المقدمة من "فيفا".
ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي، وكريم بنزيما، وكيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وبحسب العديد من التقارير الصحفية الموثوقة في أوروبا فإن النجم الأرجنتيني قد حسم اللقب بعد التتويج ببطولة كأس العالم في قطر.
ميسي ليس الوحيد الذي تؤكد الصحافة الأوروبية فوزه اليوم، بل أكدت "ماركا" فوز مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، بجائزة الأفضل متفوقًا على كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا.
وأوضح تقرير الصحيفة: "لن يكون ريال مدريد حاضرًا في قاعة الحفل بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ لا يخطط بنزيما أو كورتوا أو أنشيلوتي للذهاب والمبرر سيكون هو ضغط المباريات، ولكن الحقيقة هي غياب الجوائز بجانب عدم اختيار فينيسيوس جونيور ضمن المرشحين لدخول التشكيل المثالي لعام 2022، لذلك يشعر ريال مدريد ببعض الغضب لأنه النادي المتوج بالألقاب في العام الماضي وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، وهو أمر لا يفهمه سوى عدد قليل جدًّا".
وتساءلت "ماركا": "هل قام كريستيانو رونالدو أو نيمار بمزايا خلال عام 2022 أكثر من فينيسيوس؟ سجل لاعب ريال مدريد في الدوري 17 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا سجل أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة، لذلك يبدو أن غياب فينيسيوس غير مفهوم".
يذكر أن بنزيما كان حصل على جائزة الكرة الذهبية 2022 من مجلة "فرانس فوتبول" لكن إقامة كأس العالم 2022 ودخولها التقييم بعد غيابه عنها للإصابة سيحرمه من جائزة "ذا بيست" وهذا ما أشارت إليه "ماركا".
موعد حفل جوائز "ذا بيست"
ينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ويذاع الحفل عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، وكذلك عبر قناة "فيفا" الرسمية على منصة يوتيوب.