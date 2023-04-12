الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الـ18 من أبريل الجاري.

وأقيمت مباراتان حتى الآن في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تفوق مانشستر سيتي (3-0) على ضيفه بايرن ميونخ، فيما عاد إنتر من ملعب بنفيكا، بالفوز (2-0).