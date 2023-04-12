الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي
يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الـ18 من أبريل الجاري.
وأقيمت مباراتان حتى الآن في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تفوق مانشستر سيتي (3-0) على ضيفه بايرن ميونخ، فيما عاد إنتر من ملعب بنفيكا، بالفوز (2-0).
ريال مدريد كان تأهل من دور الـ16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب وفي العودة فاز "الميرنغي" بنتيجة 1-0.
أما تشيلسي ففاز على بروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0، وفي العودة فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.
وتاريخيًّا تقابل الفريقان من قبل 7 مرات، حقق تشيلسي الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين، وفاز "الميرنغي" في مباراة وحيدة.
ونجح لاعبو الميرنغي في تسجيل 8 أهداف فقط، بينما سجل ريال مدريد 11 هدفًا.
موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.