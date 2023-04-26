معار من نيويورك سيتي.. من هو كاستيانوس الذي صعق ريال مدريد بسوبر هاتريك؟
أصبح بالنتين كاستيانوس، لاعب جيرونا، أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد في القرن الحالي، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى، اليوم الثلاثاء.
ومع بقاء 7 مباريات على نهاية الموسم، يملك ريال مدريد صاحب المركز الثاني 65 نقطة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي سيواجه رايو فايكانو صاحب المركز العاشر غدًا الأربعاء.
وبشكل عام، فإن كاستيانوس بات أول لاعب، منذ العام 1947، يسجل 4 أهداف في ريال مدريد في الدوري الإسباني، منذ أن فعل ذلك إستيبان إتشيفاريا مع ريال أوفييدو قبل 75 عامًا (21 ديسمبر 1947).
كما أصبح كاستيانوس هو أول لاعب يهز شباك ريال مدريد 4 مرات في مباراة واحدة منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 2012.
وكاستيانوس معار لجيرونا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي حتى نهاية الموسم، ووُلد في غوايمالن بالأرجنتين في 3 أكتوبر 1998، ويبلغ حاليًا من العمر 24 عامًا.
وعلى الرغم من قدرته على اللعب كجناح أيمن أو أيسر، إلا أن موقعه الطبيعي هو قلب الهجوم.
وتحدثت تقارير، مؤخرًا، عن رغبة نادي برايتون الإنجليزي لضم المهاجم الأرجنتيني في الميركاتو المقبل.
وقال كاستيانوس في تصريحاته عقب المباراة: "إنها ليلة الأحلام، لعبنا ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم ولم أتخيل ذلك أبدًا".
وأضاف: "استمتعنا مع جمهورنا وعائلتي والأشخاص الموجودين في الأرجنتين، ودائمًا ما أتلقى الدعم منهم، لقد كان حلمًا بالنسبة لي أن أسجل أمام ريال مدريد، وأن تسجل 4 أهداف في شباكه هو أمر لا يمكنك تخيله، أنا سعيد جدًا بالفوز الذي كنا بحاجة إليه".