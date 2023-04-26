معار من نيويورك سيتي.. من هو كاستيانوس الذي صعق ريال مدريد بسوبر هاتريك؟

وبشكل عام، فإن كاستيانوس بات أول لاعب، منذ العام 1947، يسجل 4 أهداف في ريال مدريد في الدوري الإسباني، منذ أن فعل ذلك إستيبان إتشيفاريا مع ريال أوفييدو قبل 75 عامًا (21 ديسمبر 1947).

كما أصبح كاستيانوس هو أول لاعب يهز شباك ريال مدريد 4 مرات في مباراة واحدة منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 2012.

وكاستيانوس معار لجيرونا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي حتى نهاية الموسم، ووُلد في غوايمالن بالأرجنتين في 3 أكتوبر 1998، ويبلغ حاليًا من العمر 24 عامًا.

وعلى الرغم من قدرته على اللعب كجناح أيمن أو أيسر، إلا أن موقعه الطبيعي هو قلب الهجوم.