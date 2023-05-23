ماذا قال فلورنتينو بيريز في اجتماعه مع فينيسيوس لدعمه بعد تعرضه للعنصرية؟

وجاء في بيان ريال مدريد: "يُظهر النادي استياءه الشديد ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، وتشكل هذه الحقائق هجومًا مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية".

وأضاف: "يعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات".

وتابع: "تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

وأتم ريال مدريد بيانه قائلًا: "لهذا السبب، ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها".