ماذا قال فلورنتينو بيريز في اجتماعه مع فينيسيوس لدعمه بعد تعرضه للعنصرية؟
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده فلورنتينو بيريز مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لدعمه بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة فالنسيا، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لبيريز خلال اجتماعه مع فينيسيوس لتأكيد دعم النادي للنجم البرازيلي في أزمته الأخيرة.
وقال النادي: "التقى رئيس ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور ليُظهر له دعمه وعاطفته، ويطلعه على كل الخطوات التي يتم اتخاذها للدفاع عنه، ويؤكد أن النادي سيفعل كل شيء لمواجهة مثل هذا الموقف البغيض من الكراهية".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الموندو"، اليوم الثلاثاء، فإن بيريز قال لفينيسيوس في لقائهما أمس: "اعلم أن لديك مؤسسة ريال مدريد كاملة بجانبك، ودعمي الشخصي المطلق".
فيما قالت إذاعة Onda Cero إن "فلورنتينو أخبر فينيسيوس شيئين واضحين للغاية، الأول أنهم سيذهبون حتى النهاية للدفاع عنه أمام كل هذه المواقف، والأمر الثاني هو أن عليه تجاوز كل شيء وكل شخص، حيث أخبره بضرورة التركيز على كرة القدم، وليس الاستفزاز، وعدم مواجهة الحكام، وتكريس نفسه للعب كرة القدم".
وكان ريال مدريد قد قرر اللجوء للحلول القانونية في سبيل الدفاع عن فينيسيوس جونيور والحصول على حقه بعد الواقعة التي تعرض لها من خلال بيان رسمي.
وجاء في بيان ريال مدريد: "يُظهر النادي استياءه الشديد ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، وتشكل هذه الحقائق هجومًا مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية".
وأضاف: "يعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات".
وتابع: "تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".
وأتم ريال مدريد بيانه قائلًا: "لهذا السبب، ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها".
ويتعرض دوري الدرجة الأولى الإسباني لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمكافحة العنصرية بعد أن أعرب الرئيس البرازيلي والاتحاد الدولي (الفيفا) إضافة لزملاء فينيسيوس من النجوم أمثال كيليان مبابي عن دعمهم للاعب البرازيلي، رغم ما كتبه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس على تويتر أن الرابطة تفعل ما يكفي ويجب على فينيسيوس أن يحدث نفسه بذلك "قبل أن تنتقد وتشوه الرابطة".
وتوقفت المباراة على ملعب ميستايا في فالنسيا لمدة 10 دقائق بعد أن أشار المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، ثاني هدافي ريال مدريد هذا الموسم (23 هدفا) خلف كريم بنزيما (29 هدفا)، إلى الجماهير التي تردد أنها وجهت تعليقات عنصرية ضده.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات من مشجعي فالنسيا وهم ينشدون "فينيسيوس قرد" مع وصول حافلة ريال مدريد إلى الملعب قبل المباراة.
وتجمد رصيد فريق ريال مدريد بعد الخسارة أمام فالنسيا عند النقطة الـ 71 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلفًا لفريق أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 72 نقطة وبرشلونة المتصدر وبطل الليغا برصيد 85 نقطة.