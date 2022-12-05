ماركا: ريال مدريد يتصدر سباق التوقيع مع إندريك
كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد أصبح الآن يتصدر سباق التوقيع مع موهبة بالميراس، البرازيلي إندريك فيليبي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد اقترب من الوصول لاتفاق مع بالميراس ويواصل التقدم بخطواته للتوقيع مع النجم البرازيلي في صفقة ستقارب الـ60 مليون يورو.
وأشارت "ماركا" إلى أن "ريال مدريد أراد أن يقوم بكل شيء بشكل صحيح مع بالميراس، ووكلاء أعمال اللاعب وعائلته".
وتابع التقرير "تعلم عائلة إندريك أن النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد، ويواصل النادي حاليًّا المفاوضات مع بالميراس للتعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو".
ويأتي ذلك في ظل التقارير التي ربطت هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد في عام 2024 مستغلين بندًا في عقد النجم النرويجي يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي.
ودخل برشلونة أخيرًا في سباق التعاقد مع إندريك، حيث صرح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، لقناة "ESPN": "تحدثنا مع والد إندريك وكذلك مع اللاعب، شرحت لهم المشروع، نحن نريده، فهو من أفضل المواهب، إندريك هو من نوع اللاعبين الذين نحتاجهم، آمل أن ينضم إلى برشلونة، الأمر متروك له لاتخاذ القرار".
ولكن صحيفة "ماركا" قالت إن برشلونة لن يتمكن من إكمال هذا السباق بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها البلوغرانا.
وكان نادي بالميراس رفض بدوره عرضًا بقيمة 45 مليون يورو مقدمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم الشاب البرازيلي.
وبحسب شبكة ESPN البرازيلية فإن النادي البرازيلي رفض العرض مباشرة.
وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان سيرفع عرضه لـ 60 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي للموهبة البرازيلية.
ولن يستطيع إندريك مغادرة البرازيل للاحتراف في أوروبا إلا عندما يصبح بعمر 18 عامًا وهو ما سيحدث في 2024.
ويستمر تعاقده مع بالميراس حتى 2025 بشرط جزائي يصل لـ 60 مليون يورو.
وشارك إندريك بقميص بالميراس في 6 مباريات هذا الموسم سجل 3 وصنع 1 وحقق لقب الدوري البرازيلي.