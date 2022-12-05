ماركا: ريال مدريد يتصدر سباق التوقيع مع إندريك

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد أصبح الآن يتصدر سباق التوقيع مع موهبة بالميراس، البرازيلي إندريك فيليبي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد اقترب من الوصول لاتفاق مع بالميراس ويواصل التقدم بخطواته للتوقيع مع النجم البرازيلي في صفقة ستقارب الـ60 مليون يورو.

وأشارت "ماركا" إلى أن "ريال مدريد أراد أن يقوم بكل شيء بشكل صحيح مع بالميراس، ووكلاء أعمال اللاعب وعائلته".

وتابع التقرير "تعلم عائلة إندريك أن النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد، ويواصل النادي حاليًّا المفاوضات مع بالميراس للتعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو".