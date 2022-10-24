بعد تسريب العقد الخرافي.. شكوك حول جدوى احتفاظ باريس سان جيرمان بمبابي

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لدى التسلسل الهرمي لباريس سان جيرمان مخاوف جدية بشأن "جدوى الحفاظ على" عقد كيليان مبابي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عقدا جديدا مع بطل فرنسا في الصيف على الرغم من ارتباطه الوثيق بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفقًا للتقارير في فرنسا، سيكسب مبابي أكثر من 547 مليون جنيه إسترليني في ثلاث سنوات، مما يجعله الرياضي الأعلى أجرًا على الإطلاق.

ويستحوذ عقد مبابي على ربع الميزانية الإجمالية لباريس سان جيرمان، مما يعني أن باريس سان جيرمان سيكافح لإضافة تعزيزات إلى فريقه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عقد مبابي الجديد له تأثير غير مباشر على زملائه في الفريق والموظفين العاملين حاليًا في النادي.

وخلال جائحة كورونا أجرى باريس سان جيرمان العديد من التخفيضات في الرواتب وما زال بعض هذه التخفيضات ساري المفعول حتى اليوم على الرغم من التجديد لمبابي.

ويقال إن عقد مبابي يتضمن عدة بنود، لكن لا يوجد مكافآت للأداء مثل دوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية.

ويتضمن أحد هذه البنود مكافأة توقيع بقيمة 156 مليون جنيه إسترليني، يتم دفعها على مدى ثلاث سنوات والتي سيتم دفعها بالكامل حتى لو غادر اللاعب.

وسيحصل مبابي أيضًا على مكافأة ولاء بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني يتم تحصيلها في نهاية الموسم والتي ستزداد كل عام.

وثم أخيرًا يُقال إن العقد يحتوي على خيار التمديد لمدة عامين لا يمكن تفعيله إلا من اللاعب نفسه.

وتم التوقيع على الصفقة فقط عندما تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومع ذلك، ورد أن مبابي طلب مغادرة النادي بالفعل، متطلعًا إلى الانتقال في يناير بعد أن شعر على ما يبدو بالإحباط من مالكي النادي.

وسجل مبابي 185 هدفًا وصنع 90 في 232 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه مقابل 130.5 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2017.