صحف رياضية: فينيسيوس يراقب برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي.. وكلوب يدعم غاري لينيكر

ركزت الصحيفة على مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "من أجل لقب الليغا".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة 3-1، وإصدار بيان بشأن قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد يضغط على المتصدر بعد ريمونتادا على إسبانيول"، و"ريال مدريد ينتقل للهجوم في قضية نيغريرا".

كما اهتمت الصحيفة باهتمام أتلتيكو مدريد بعبد الصمد الزلزولي، مهاجم أوساسونا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد مهتم بضم الزلزولي".