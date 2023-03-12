صحف رياضية: فينيسيوس يراقب برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي.. وكلوب يدعم غاري لينيكر

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني وإصدار بيان في قضية برشلونة، وكتبت: "يظهر ريال مدريد بعد الفوز، في القتال من أجل الدوري وقضية نيغريرا".
الصحيفة اهتمت بمباراة أتليتك بلباو وبرشلونة، وكتبت: "تشافي: لابورتا يطلب منا التركيز في كرة القدم".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: "من أجل لقب الليغا"
ركزت الصحيفة على مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "من أجل لقب الليغا".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة 3-1، وإصدار بيان بشأن قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد يضغط على المتصدر بعد ريمونتادا على إسبانيول"، و"ريال مدريد ينتقل للهجوم في قضية نيغريرا".
كما اهتمت الصحيفة باهتمام أتلتيكو مدريد بعبد الصمد الزلزولي، مهاجم أوساسونا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد مهتم بضم الزلزولي".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحقق ريمونتادا أمام إسبانيول
ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة فخ".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1، وكتبت: "ريال مدريد يحقق ريمونتادا أمام إسبانيول".
كما اهتمت بفوز بورنموث على ليفربول 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "سقوط ليفربول قبل السفر لسانتياغو بيرنابيو".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: فينيسيوس جونيور يراقب برشلونة
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "فينيسيوس جونيور يراقب برشلونة"، قاد البرازيلي ريمونتادا ضد إسبانيول وتقليص الفارق لـ6 نقاط".
الصحيفة اهتمت بتدخل ريال مدريد في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد يظهر في قضية نيغريرا".
كما اهتمت بمباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، وكتبت: "عودة ليفاندوفسكي".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: "البطل هالاند"
ركزت الصحيفة على دعم يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لغاري لينيكر بسبب منع ظهوره على قناة "بي بي سي"، وكتبت: "لينيكر كتم العاصفة".
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 1-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "البطل هالاند".
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: "مبابي منقذ يوم السبت"
ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب إنجلترا 53-10 في دوري الأمم الستة للركبي.
الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "مبابي منقذ يوم السبت".
غلاف صحيفة ليكيب
توتو سبورت: كفاراتسخيليا يهزم كبرياء غاسبيريني
ركزت الصحيفة على مشاكل الفرنسي بول بوغبا في يوفنتوس، وكتبت: "بوغبا أن تحب نفسك مرة أخرى".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على أتالانتا 2-0 وتعزيز صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: "كفاراتسخيليا يهزم كبرياء غاسبيريني".