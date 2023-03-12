ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
إسبانيا

صحف رياضية: فينيسيوس يراقب برشلونة.. عودة ليفاندوفسكي.. وكلوب يدعم غاري لينيكر

فوز ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وهزيمة ليفربول، ودخول ريال مدريد في قضية برشلونة ونيغريرا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد يقاتل في الدوري وقضية نيغريرا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني وإصدار بيان في قضية برشلونة، وكتبت: "يظهر ريال مدريد بعد الفوز، في القتال من أجل الدوري وقضية نيغريرا".

الصحيفة اهتمت بمباراة أتليتك بلباو وبرشلونة، وكتبت: "تشافي: لابورتا يطلب منا التركيز في كرة القدم".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: "من أجل لقب الليغا"

ركزت الصحيفة على مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "من أجل لقب الليغا".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة 3-1، وإصدار بيان بشأن قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد يضغط على المتصدر بعد ريمونتادا على إسبانيول"، و"ريال مدريد ينتقل للهجوم في قضية نيغريرا".

كما اهتمت الصحيفة باهتمام أتلتيكو مدريد بعبد الصمد الزلزولي، مهاجم أوساسونا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد مهتم بضم الزلزولي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحقق ريمونتادا أمام إسبانيول

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة فخ".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1، وكتبت: "ريال مدريد يحقق ريمونتادا أمام إسبانيول".

كما اهتمت بفوز بورنموث على ليفربول 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "سقوط ليفربول قبل السفر لسانتياغو بيرنابيو".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: فينيسيوس جونيور يراقب برشلونة

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "فينيسيوس جونيور يراقب برشلونة"، قاد البرازيلي ريمونتادا ضد إسبانيول وتقليص الفارق لـ6 نقاط".

الصحيفة اهتمت بتدخل ريال مدريد في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد يظهر في قضية نيغريرا".

كما اهتمت بمباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، وكتبت: "عودة ليفاندوفسكي".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: "البطل هالاند"

ركزت الصحيفة على دعم يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لغاري لينيكر بسبب منع ظهوره على قناة "بي بي سي"، وكتبت: "لينيكر كتم العاصفة".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 1-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "البطل هالاند".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: "مبابي منقذ يوم السبت"

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب إنجلترا 53-10 في دوري الأمم الستة للركبي.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "مبابي منقذ يوم السبت".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

توتو سبورت: كفاراتسخيليا يهزم كبرياء غاسبيريني

ركزت الصحيفة على مشاكل الفرنسي بول بوغبا في يوفنتوس، وكتبت: "بوغبا أن تحب نفسك مرة أخرى".

الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على أتالانتا 2-0 وتعزيز صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: "كفاراتسخيليا يهزم كبرياء غاسبيريني".

غلاف صحيفة توتو سبورت
غلاف صحيفة توتو سبورت
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com